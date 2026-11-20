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Παρά τη σειρά εντολών εκκένωσης του κατασκηνωτικού χώρου Πλατανιών από το Τμήμα Δασών που, ενόψει των προγραμματισμένων έργων αναβάθμισης, άρχισαν να δίνονται από τον Νοέμβριο του 2025, δηλαδή πριν από έναν χρόνο, προς τους ιδιοκτήτες μόνιμων τροχόσπιτων, οι οποίοι μάλιστα εγκατέστησαν και παράνομες κατασκευές στέγασης και περίφραξης με τη χρήση τσιμέντου και παρά την ανακοίνωση του Τμήματος στο τέλος του περασμένου Ιουλίου, ότι ο χώρος παύει να θεωρείται και/ή να λειτουργεί ως κατασκηνωτικός χώρος, μία μειοψηφία καταληψιών συνεχίζει, σύμφωνα με πληροφόρηση από το Τμήμα Δασών, να χρησιμοποιεί τις μόνιμες εγκαταστάσεις που δημιούργησαν.

«Η δημιουργία εργοταξίου και η εκτέλεση εργασιών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ενόσω ο χώρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, καθώς αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγείας του κοινού και των εργαζομένων που θα εκτελούν εργασίες στον χώρο. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης, θα απαιτηθεί πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των απαιτούμενων εργασιών. Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί το συνολικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών», αναφέρει ο κ. Σενέκης στην απάντησή του προς τον κ. Χρίστου.

Εργαλεία επέμβασης

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Π» για το θέμα (18 Αυγούστου 2026), το Τμήμα Δασών εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα απομακρύνονταν όλοι οι ιδιοκτήτες των υποστατικών, δεδομένου ότι παρακολουθούσε σταδιακά να ξηλώνονται οι κατασκευές. Διαφορετικά, όπως λέχθηκε, θα έπρεπε να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να μην καθυστερήσουν άλλο οι διαδικασίες αναβάθμισης του χώρου. Όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Τμήματος Δασών, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να εφαρμόσουν το άρθρο 42 της Δασικής Νομοθεσίας, προχωρώντας οι ίδιοι οι δασικοί λειτουργοί σε κατεδάφιση και απομάκρυνση των κατασκευών, επιβαρύνοντας ακολούθως τους ιδιοκτήτες με το κόστος αυτών των εργασιών. Επίσης μπορούν να ζητήσουν την αρωγή της Αστυνομίας.

Κλειστοί και άλλοι κατασκηνωτικοί χώροι

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δασών υπάγεται και οι κατασκηνωτικοί χώροι Καμπί του Καλογήρου και Σταυρού της Ψώκας. Ο κατασκηνωτικός χώρος Καμπί του Καλογήρου τέθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό, το 2021 σε αναστολή λειτουργίας, με την έναρξη των εργασιών αναβάθμισής του. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων λήφθηκε, όπως εξηγεί, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων που αφορούν την ασφαλή λειτουργία τους και των κινδύνων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια των πολιτών και την πυροπροστασία.

Την ίδια ώρα ο υπουργός ενημερώνει ότι στην αρμοδιότητα άλλων κρατικών υπηρεσιών υπάγονται ακόμα δύο χώροι. Συγκεκριμένα, ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, και ο κατασκηνωτικός χώρος Πόλης Χρυσοχούς, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Όπως είναι γνωστό, ο δεύτερος από το 2023 δεν λειτουργεί, ενώ ο πρώτος δεν λειτούργησε το περασμένο καλοκαίρι.

Νέοι κανονισμοί

Εξάλλου ο κ. Σενέκης αναφέρει ότι το Τμήμα Δασών επεξεργάζεται τους κανονισμούς λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων που υπάγονται σε αυτό, με τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας. Εφόσον ολοκληρωθούν, θα προωθηθούν για ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ώστε να τεθούν σε εφαρμογή. «Με την εφαρμογή τους θα επαναλειτουργήσει και ο Κατασκηνωτικός Χώρος Καμπί του Καλογήρου. Γενικότερα, η επαναλειτουργία του κάθε κατασκηνωτικού χώρου θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του», αναφέρει.