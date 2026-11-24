«Καλώ σήμερα τα κράτη-μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναπτύξουν, μέσα στον επόμενο χρόνο, ένα πολυμερές πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ, χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένο σε αρχές και εποπτευόμενο με ανεξάρτητο και αξιόπιστο τρόπο», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του έτους.

Καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του, ο Αντόνιο Γκουτέρες τάσσεται υπέρ ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων κατά τη χρήσης θανατηφόρων αυτόνομων οπλικών συστημάτων (Lethal Autonomous Weapons Systems / LAWS) - τα οποία αποκαλούνται συχνά «ρομπότ-δολοφόνοι».

Τον Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο ιδρυτής της SpaceX Ίλον Μασκ ζήτησαν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλα ηγετικά στελέχη του κλάδου, όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επανήλθε στο τιμόνι της Nvidia, ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta τάσσονται υπέρ της συνέχισης της ανάπτυξης της ΤΝ με γοργούς ρυθμούς.

Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνονται διατεθειμένες να παρέμβουν. Ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως η υπερβολική εποπτεία μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ