Μπορούν οι έφηβοι να εκδρομεύουν μόνοι; Μια ημερήσια έξοδος μιας παρέας και ένα τριήμερο με διανυκτέρευση, στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες ανήλικοι από διαφορετικά σχολεία, απαιτούν διαφορετικές συνεννοήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι εύλογο να υπάρχει υπεύθυνος ενήλικας στον οποίο τα παιδιά θα ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν οποιαδήποτε ώρα. Η πρόταση των διευθυντών για απαγόρευση αξίζει να κριθεί και από το πόσο εφαρμόσιμη είναι, ιδίως όταν τις εκδρομές τις οργανώνουν οι ίδιοι οι μαθητές με τη συγκατάθεση των γονιών τους.

Η αστυνόμευση, από την άλλη, πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα τις ημέρες μεγάλης προσέλευσης. Η δυνατότητα έγκαιρης επέμβασης αφορά όσους ζουν εκεί και όσους επισκέπτονται την περιοχή περιστασιακά. Και για τον ιατροδικαστή, το ερώτημα είναι ποιο πρωτόκολλο ορίζει πότε χρειάζεται επιτόπια αυτοψία, ποιος αποφασίζει και πώς τεκμηριώνεται η απόφασή του. Το αν τηρήθηκε η ενδεδειγμένη διαδικασία στην Κακοπετριά είναι ζήτημα που μπορεί να ελεγχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία.

Το δυσκολότερο είναι να αποδεχθούμε ότι κάποιοι θάνατοι συμβαίνουν ακόμη κι όταν έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα. Αυτό ισχύει και για ανθρώπους τόσο νέους, όσο οδυνηρό κι αν είναι να το παραδεχθούμε. Η αποδοχή αυτού του ορίου μάς υποχρεώνει να είμαστε ακριβέστεροι στις απαιτήσεις μας. Αν η έρευνα αναδείξει παράλειψη, να εξηγηθεί ποια ήταν και να διορθωθεί. Αν αναδείξει κενό στη διαδικασία, να καλυφθεί. Στο μεταξύ, οι εισηγήσεις για τις εκδρομές ας κριθούν με βάση τους κινδύνους που μπορούν πράγματι να περιορίσουν. Στην οικογένεια της 17χρονης οφείλουμε πρώτα μια τεκμηριωμένη απάντηση για το τι συνέβη. Και στους μαθητές που βρέθηκαν εκεί, στήριξη και χρόνο να πενθήσουν.