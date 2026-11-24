Οι ΗΠΑ δεν ξεμπερδεύουν με το Ιράν, η Κίνα με την Ταϊβάν και η Ρωσία βολοδέρνει στην Ουκρανία. Από τη λιτή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά, μπορεί να καταλάβει και ο πιο αδαής ότι όλα επικεντρώθηκαν στις εντυπώσεις. Η ουσία μπορεί να περιμένει. Λίγες μέρες λοιπόν πριν στις 15 Νοεμβρίου, έγινε κάτι που τα ΜΜΕ δεν πήραν χαμπάρι ή δεν έδωσαν σημασία.

Δέκα χώρες υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Σαν Φρανσίσκο (San Francisco Declaration on the Secure Foundations of Enduring Prosperity), μια διεθνή συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την προστασία των κρίσιμων τεχνολογιών και των εφοδιαστικών αλυσίδων της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος Pax Silica και στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε στρατηγικούς τομείς.

Πάντως, ο Κινέζος Πρόεδρος πρόσφατα επανέλαβε ότι η πλήρης επανένωση της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα αποτελεί ιστορική αποστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος…

Βλέπετε πως ο καθένας καθορίζει τις προτεραιότητές του αφήνοντας στο ράφι τις παγκόσμιες εκκρεμότητες που έχουν αναμεταξύ τους οι μεγάλες περιβόητες δυνάμεις. Αν δεν ελεγχθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (πράγμα σχεδόν ανέφικτο στη δεκαετία που ζούμε) κανένας πόλεμος δεν θα τελειώσει… Τον νέο κόσμο θα τον «ζωγραφίσουν» οι άρχοντες μεγαλοεγκέφαλοι της ΑΙ και θα τον παραδώσουν σε τσιπάκια στους ηγέτες που θα κυριαρχούν μέσα στη δεκαετία του 2030-2040… Και βάλε! Οκτώ δισεκατομμύρια που είμαστε πάνω σ' αυτήν τη μικροσκοπική κουκκίδα, μέσα στο αχανές άπειρο, η ΑΙ μπορεί να δώσει διέξοδο στον υπερπληθυσμό και τους πολέμους…

Τα σημερινά παιδιά μας, μέλλεται να ζήσουν σε έναν αλλόκοτο κόσμο που η συμφωνία της Γιάλτας το 1945 θα φαντάζει ένα «προϊστορικό» συμβάν… Και ΔΕΝ θα έχει περάσει παρά μόνον ένας αιώνας…