«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Ιρακινού Πρωθυπουργού Άλι αλ-Ζαΐντι να επιβάλει την κρατική εξουσία σε όλο το Ιράκ, να σταματήσει το λαθρεμπόριο ιρακινού πετρελαίου, να τερματίσει τη διαφθορά και να θέσει όλα τα όπλα υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του κράτους», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του στηρίζει τις προσπάθειες του Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ-Ζαΐντι να επιβάλει την κρατική εξουσία σε ολόκληρο το Ιράκ, μεταξύ άλλων μέσω της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου πετρελαίου.

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