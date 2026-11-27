Ο βουλευτής είχε ζητήσει δημοσίως την παραίτηση της Επιτρόπου, συνδέοντας την εν λόγω αναφορά με την απόφαση που είχε ληφθεί το καλοκαίρι για αφαίρεση των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας.

Με γραπτή δήλωσή της την Παρασκευή, η κ. Περικλέους κάνει λόγο για ανακριβείς δημόσιους ισχυρισμούς, κρίνοντας αναγκαίο να προβεί σε διευκρινίσεις «προς αποκατάσταση της αλήθειας».

«Ουδεμία σχέση με τα όσα ανέφερα»

Όπως εξηγεί η Επίτροπος, κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου για την αναγραφή των στοιχείων των γονέων στα δελτία ταυτότητας, της ζητήθηκε να αναφέρει ένα παράδειγμα μη τυπικής οικογένειας. Ανταποκρινόμενη στο ερώτημα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε παράπονο που είχε τεθεί ενώπιον του γραφείου της και αφορούσε ζήτημα εγγραφής παιδιού.

«Σε κανένα σημείο της τοποθέτησής μου δεν ανέφερα ότι η υπόθεση αφορούσε εργαζόμενους στο Γραφείο μου. Ο ισχυρισμός είναι ανακριβής, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ουδεμία σχέση έχει με τα όσα ανέφερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής», υπογραμμίζει.

Η κ. Περικλέους επαναλαμβάνει ότι πάγια θέση του γραφείου της είναι πως οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις οφείλουν πρωτίστως να διασφαλίζουν τα δικαιώματα κάθε παιδιού, χωρίς διακρίσεις ή στιγματισμό.

«Ο δημόσιος διάλογος, ιδιαίτερα όταν αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, απαιτεί ακρίβεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στα πραγματικά γεγονότα», σημειώνει.

Χωρίς να απαντά ευθέως στο αίτημα Σούγλη για παραίτησή της, η Επίτροπος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί την αποστολή της με ανεξαρτησία και προσήλωση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, με γνώμονα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Οι δηλώσεις Σούγλη και το αίτημα παραίτησης

Όπως αναφέρεται και σε χθεσινό δημοσίευμα, ο Δημήτρης Σούγλης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών, είχε υποστηρίξει ότι η Επίτροπος συνέδεσε την αφαίρεση των ονομάτων των γονέων από τις ταυτότητες με την ύπαρξη νέων δεδομένων, επικαλούμενος την περίπτωση ομόφυλου ζευγαριού που, κατά τον ισχυρισμό του, εργάζεται στο γραφείο της.

Ο βουλευτής είχε υποστηρίξει, επίσης, ότι οι υποψίες που είχαν προηγουμένως διατυπωθεί για τους λόγους της αλλαγής στις ταυτότητες επιβεβαιώθηκαν, ζητώντας προσωπικά την παραίτηση της Επιτρόπου.

Παράλληλα, είχε ταχθεί υπέρ της μεταφοράς της αρμοδιότητας για τέτοιου είδους αλλαγές στα δελτία ταυτότητας από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή.