Με ανακοίνωσή του, το Συντονιστικό Συμβούλιο εκφράζει την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για την εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας τη δικαστική διαδικασία υπερβολική και αχρείαστη, ενώ καλεί τους ανθρώπους της τέχνης, τους πολιτιστικούς φορείς, τις δημοτικές αρχές και τους πολίτες να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον Όμιλο.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα μουσικό σύνολο με πολυετή προσφορά στην πολιτιστική ζωή της Λεμεσού και ευρύτερα της Κύπρου, το οποίο έχει χαρίσει στο κοινό αναρίθμητες μουσικές παραστάσεις, υπηρετώντας την τέχνη με αφοσίωση και συνέπεια.

«Αντί να τιμούμε τους ανθρώπους της για την πολυετή προσφορά τους, τους οδηγούμε στο εδώλιο; Αντί να ενθαρρύνουμε την καλλιτεχνική τους δημιουργία, δημιουργούμε εμπόδια στην ίδια την ύπαρξή της;», διερωτάται το Συμβούλιο, τονίζοντας ότι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο είναι αυτονόητος, όπως αυτονόητος πρέπει να είναι και ο σεβασμός προς την πολιτιστική δημιουργία.

«Δεν μπορούμε να χειροκροτούμε τους καλλιτέχνες και να σιωπούμε όταν βρίσκονται στο εδώλιο»

Το Συντονιστικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά τη «Διάσταση», αλλά ολόκληρη την πολιτιστική κοινότητα, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ανθρώπων που υπηρετούν τον πολιτισμό.

«Δεν μπορούμε να χειροκροτούμε τους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή και να σιωπούμε όταν βρίσκονται στο εδώλιο χωρίς, κατά τη γνώμη μας, κάποιο σοβαρό θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στήριξη στον πολιτισμό αποδεικνύεται στις δύσκολες στιγμές, ακόμη και όταν οι καλλιτέχνες αναζητούν έναν χώρο για τις πρόβες τους ή την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση.

Καταλήγοντας, το Συμβούλιο εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Πολιτιστικό Όμιλο «Διάσταση» και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τη διατήρηση, την ενίσχυση και τη δημιουργία πολιτιστικών φορέων στη Λεμεσό.