Παράξενο χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το γεγονός ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν «φίλο μου». Παρομοίασε τη δήλωση με το να αποκαλούσε κάποιος τον Αδόλφο Χίτλερ καλό φίλο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ζελένσκι για τη «φιλία» Πούτιν - Τραμπ: «Είναι σαν να αποκαλεί κανείς τον Χίτλερ καλό φίλο»
Ο Ουκρανός Πρόεδρος συνέκρινε τη δήλωση του Αμερικανού ομολόγου του με το να αποκαλούσε κάποιος τον Χίτλερ καλό φίλο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ είναι ελεύθερος να λέει ή να δημοσιεύει ό,τι θέλει, ωστόσο χαρακτήρισε «παράξενο» το να αποκαλεί τον Πούτιν φίλο. «[Ο Πούτιν] επιτίθεται, είναι δολοφόνος. Δεν μπορεί να είναι φίλος», δήλωσε στα αγγλικά.
«Είναι το ίδιο με το να έλεγε κάποιος για τον Χίτλερ, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ότι είναι καλός φίλος. Όχι, δεν είναι φίλος», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» σε σύνοδο κορυφής στην Κίνα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social φωτογραφία στην οποία οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν χειραψία, με τη λεζάντα «Ο φίλος μου».
Η σχέση Τραμπ και Ζελένσκι είναι εδώ και καιρό τεταμένη. Χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν η δημόσια ρήξη τους τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε έντονα τον Ουκρανό ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο.
Πιο πρόσφατα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, όταν ο Τραμπ απέδωσε το υψηλό κόστος της ενέργειας στα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων και απείλησε να διακόψει την παροχή πληροφοριών. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η στάση του Τραμπ ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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