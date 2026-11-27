Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ είναι ελεύθερος να λέει ή να δημοσιεύει ό,τι θέλει, ωστόσο χαρακτήρισε «παράξενο» το να αποκαλεί τον Πούτιν φίλο. «[Ο Πούτιν] επιτίθεται, είναι δολοφόνος. Δεν μπορεί να είναι φίλος», δήλωσε στα αγγλικά.

«Είναι το ίδιο με το να έλεγε κάποιος για τον Χίτλερ, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ότι είναι καλός φίλος. Όχι, δεν είναι φίλος», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν μία εβδομάδα αφότου ο Τραμπ αποκάλεσε τον Πούτιν «φίλο» σε σύνοδο κορυφής στην Κίνα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social φωτογραφία στην οποία οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν χειραψία, με τη λεζάντα «Ο φίλος μου».

Η σχέση Τραμπ και Ζελένσκι είναι εδώ και καιρό τεταμένη. Χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν η δημόσια ρήξη τους τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε έντονα τον Ουκρανό ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο.

Πιο πρόσφατα, οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση, όταν ο Τραμπ απέδωσε το υψηλό κόστος της ενέργειας στα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων και απείλησε να διακόψει την παροχή πληροφοριών. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι η στάση του Τραμπ ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ