Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής έφθασε τον Σεπτέμβριο του 2026 στις 120,4 μονάδες, με βάση το 2021=100. Η μεταποίηση σημείωσε μείωση 2,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μείωση καταγράφηκε επίσης στην παροχή νερού και την ανάκτηση υλικών, κατά 0,3%. Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν τα μεταλλεία και λατομεία, κατά 8,8%, καθώς και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 2,6%.

Στον μεταποιητικό τομέα, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές σε ετήσια βάση καταγράφηκαν στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων, καθώς και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, με πτώση 19,8%. Ακολούθησαν η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-9,9%), η κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και η επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,0%), καθώς και η κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-4,3%), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στη βιομηχανία ξύλου και την κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εξαιρουμένων των επίπλων (+6,5%), στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+6,4%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+4,5%), καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+1,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+10,8%), στη βιομηχανία ξύλου και την κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εξαιρουμένων των επίπλων (+6,9%), καθώς και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,8%), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στο ενιάμηνο αφορούσαν την κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-6,5%), την κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και την επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,7%), καθώς και την ανάκτηση υλικών (-4,1%).

Πηγή: ΚΥΠΕ