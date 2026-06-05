ΒΙΝΤΕΟ: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, προήλθε από θαλάσσιο drone

Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η έκρηξη προκλήθηκε από μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα (ναυτικό drone), χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές.

Στο ακόλουθο βίντεο, διακρίνεται δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού TVR να δίνει live ρεπορτάζ έξω από την εγκατάσταση του λιμανιού, ενώ την ίδια ώρα ακούγεται η έκρηξη...

Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο του συμβάντος και διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του drone που εξερράγη...

Η Κωνστάντζα αποτελεί στρατηγικής σημασίας λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για το περιστατικό.

Δεύτερο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σε μια εβδομάδα στις ακτές της Ρουμανίας

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, 5 Ιουνίου, στο Πολιτικό Λιμάνι της Κονστάντσα, κοντά στην έδρα της Ρουμανικής Υπηρεσίας Διάσωσης Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, αυτοεξερράγη γύρω στις 10:30 π.μ. χωρίς να προκαλέσει θύματα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την έκρηξη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Μαυροβούνιο.

«Καθ’ οδόν προς το Μαυροβούνιο ενημερώθηκα για την έκρηξη ενός θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο πρόεδρο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας προληπτικά στην εκκένωση της περιοχής πριν από την έκρηξη. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξαν θύματα», υπογράμμισε.

Όπως πρόσθεσε, «προτεραιότητα ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των λιμενικών υποδομών». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το drone έφθασε στο λιμάνι, καθώς και τυχόν πρόσθετους κινδύνους, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώνουν το κοινό καθώς προχωρά η έρευνα.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας σημείωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στις ακτές της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τον εντοπισμό θαλάσσιας νάρκης μεταξύ των περιοχών Βάμα Βέκε και 2 Μάι, αλλά και το πρόσφατο συμβάν στο Γκαλάτσι.

«Με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη στα σύνορά μας, είναι προφανές ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Για τον λόγο αυτό θα διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης», ανέφερε.

Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι «τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις αποτελούν άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ρουμανία, ως κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ με πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εθνικών συμφερόντων της.

ΠΗΓΗ: PROTOTHEMA.GR