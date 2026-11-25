Τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σήμερα σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν. Ένα από τα πλοία μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Ιράν: Τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι δύο πετρελαιοφόρα και ένα πλοίο μεταφοράς LNG προσέκρουσαν σε νάρκες.
Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, δύο πετρελαιοφόρα χτύπησαν σε νάρκες το πρωί, ενώ το απόγευμα ακολούθησε πλοίο μεταφοράς LNG. Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν μέσω του ενημερωτικού τους δικτύου, Sepah News, βίντεο που φέρεται να δείχνει πυρκαγιά στο πλοίο LNG.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στην περιοχή. Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό το θαλάσσιο πέρασμα.
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται παγκοσμίως περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.
Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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