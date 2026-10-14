Η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πάπας Λέων, μετά την επέμβαση για αφαίρεση αδενοκαρκινώματος στον δεξιό πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε χθες, πέρασε μια ήρεμη νύχτα.
«Ήταν σοβαρό, αλλά αφαιρέθηκε» λέει ο αδελφός του Πάπα Λέων - Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση
«Πέρασε μια ήρεμη νύχτα», αναφέρει το Βατικανό σε νέα ανακοίνωση για την υγεία του ποντίφικα
Όπως έγινε γνωστό αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο χειρουργός Στέφανο Μαργκαριτόρα και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στην αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του ποντίφικα.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Λουίς Πρέβοστ, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αυτό που βρήκαν οι γιατροί ήταν σοβαρό, αλλά κατάφεραν να το αφαιρέσουν ολοκληρωτικά».
Σύμφωνα με τις ιατρικές προβλέψεις, ο Λέων αναμένεται να πάρει εξιτήριο σε τέσσερις με πέντε ημέρες.
Μέσα στην ημέρα, η επταμελής ιατρική ομάδα που ανέλαβε την θεραπεία του Αμερικανού πάπα, πρόκειται να δημοσιοποιήσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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