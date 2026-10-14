«Ήταν σοβαρό, αλλά αφαιρέθηκε» λέει ο αδελφός του Πάπα Λέων - Διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα μετά από χειρουργική επέμβαση

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ, ο χειρουργός Στέφανο Μαργκαριτόρα και η ιατρική του ομάδα προχώρησαν στην αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του ποντίφικα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Λουίς Πρέβοστ, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αυτό που βρήκαν οι γιατροί ήταν σοβαρό, αλλά κατάφεραν να το αφαιρέσουν ολοκληρωτικά».

Σύμφωνα με τις ιατρικές προβλέψεις, ο Λέων αναμένεται να πάρει εξιτήριο σε τέσσερις με πέντε ημέρες.

Μέσα στην ημέρα, η επταμελής ιατρική ομάδα που ανέλαβε την θεραπεία του Αμερικανού πάπα, πρόκειται να δημοσιοποιήσει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ