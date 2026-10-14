Επανεκλέγηκε δήμαρχος σε πόλη της Τσεχίας ο κυπριακής καταγωγής Αλέξανδρος Καμινάρας

Την επανεκλογή του γνωστοποίησε η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πράγα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά της στον δήμαρχο για την εκλογική του επιτυχία.

Ο Αλέξανδρος Καμινάρας εξασφάλισε δεύτερη θητεία στην ηγεσία της πόλης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής διπλωματικής αποστολής.

«Θερμά συγχαρητήρια στον συμπατριώτη μας (κυπριακής καταγωγής από τον πατέρα του) #AlexandrosKaminaras, ο οποίος επανεξελέγη Δήμαρχος της πόλης Velké Meziříčí, κατά τις προχθεσινές εκλογές. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του και κατά τη δεύτερη θητεία του», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πρεσβεία της Κύπρου στην Πράγα.