Σαουδάραβας μηχανικός «φύτεψε» συσκευή υποκλοπής στα γραφεία της OpenAI – Ενημερώθηκε το FBI και τέθηκε υπό σύλληψη

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε χθες Τρίτη ως υπόθεση που αφορά την εθνική ασφάλεια τη σύλληψη ενός Σαουδάραβα μηχανικού της OpenAI ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε κρυφά συσκευή ηχογράφησης σε αίθουσα συσκέψεων των στελεχών της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 35χρονος Αμπντουλραχμάν Αλφοζάν κατηγορείται σε αυτό το στάδιο για «υποκλοπή επικοινωνιών» και όχι για κατασκοπεία, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο Αλφοζάν, που εργαζόταν από τον Ιούλιο του 2025 στην OpenAI, συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου και παρουσιάστηκε χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ, αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκιση.

Παραμένει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου.

«Η σοβαρή αυτή υπόθεση δείχνει για ποιον λόγο είναι σημαντικό για την εθνική ασφάλεια να κερδίσουμε την παγκόσμια κούρσα για την υπερνοημοσύνη», δήλωσε ο διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον χρησιμοποιώντας τον όρο που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την ΑΙ.

Ο Κλέιτον διορίστηκε στις αρχές του μήνα επικεφαλής της «Δύναμης Υπερνοημοσύνης», μιας ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για την ΑΙ.

«Για εμάς είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας», πρόσθεσε από την πλευρά του ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κρεγκ Μισάκιαν. Ο Κλέιτον έκανε λόγο για μάχη κατά «των ξένων απειλών».

Σε αυτό το στάδιο το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κατηγορεί τον μηχανικό ούτε για οικονομική κατασκοπεία ούτε για κλοπή βιομηχανικών μυστικών.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό το πρόσωπο απέκτησε αθέμιτη πρόσβαση σε βάρη μοντέλων (model weights), στον πηγαίο κώδικα ή σε δεδομένα πελατών», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της OpenAI.

Τα βάρη μοντέλων είναι οι παράμετροι που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας ενός μοντέλου ΑΙ.

Χαρτί τουαλέτας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η συσκευή εντοπίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου από τις ομάδες ασφαλείας της OpenAI, ήταν συνδεδεμένη στη θύρα USB μιας τηλεόρασης και κρυμμένη μέσα σε χαρτί τουαλέτας. Είχε τοποθετηθεί δύο ημέρες νωρίτερα και περιείχε κρυπτογραφημένες εγγραφές.

Οι συσκέψεις που πραγματοποιούνται στην αίθουσα όπου εντοπίστηκε η συσκευή αφορούν κυρίως την έρευνα, έργα ανάπτυξης προϊόντων και συνομιλίες με δημόσιες αρχές.

Προτού τοποθετήσει τη συσκευή, ο μηχανικός είχε συγκεντρώσει πληροφορίες —χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο παραγωγικότητας— για τις αίθουσες συσκέψεων, τα προγράμματα χρήσης τους και τους χώρους όπου συνεδριάζουν τα στελέχη της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, από τις 24 ως τις 30 Σεπτεμβρίου, ένας λογαριασμός βοηθού τεχνητής νοημοσύνης (AI assistant) που συνδεόταν με τη σύζυγό του απέστειλε ερωτήματα σχετικά με την κατασκευή συσκευής ηχογράφησης, την υποκλοπή συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο και την κρυπτογράφηση καρτών μνήμης —ερωτήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούσαν χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της συσκευής που εντοπίστηκε. Μια δεύτερη, παρόμοια συσκευή βρέθηκε σε τσάντα που του ανήκε.

Η OpenAI, που ενημέρωσε το FBI για την υπόθεση, επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε μοντέλα της ΑΙ για να αναλύσει τη συσκευή και να εντοπίσει το πρόσωπο που την είχε τοποθετήσει.

Η εταιρία πρόσθεσε ότι σταδιακά είχε περιορίσει την πρόσβαση του Αλφοζάν προτού να τον απολύσει στις 9 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τους ερευνητές.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Αλφοζάν είναι πτυχιούχος του MIT και έχει πάρει μεταπτυχιακό από το Μπέρκλεϊ, ενώ εργαζόταν επί πέντε χρόνια στη Meta και στη συνέχεια σε μια start-up προτού προσληφθεί στην OpenAI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ