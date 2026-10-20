Πάμπος Χρυσοστόμου στην «Δεύτερη Ματιά»: Εκρηκτικό κοκτέιλ ακρίβειας και πολιτικής κρίσης απειλεί την Ευρώπη (ηχητικό)

Με αφορμή τις έντονες κοινωνικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ο κ. Χρυσοστόμου υποστήριξε ότι, παρά τις διαφορετικές αφορμές που οδηγούν τους πολίτες στους δρόμους, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, ο πληθωρισμός και η αυξανόμενη οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε, στην Ισπανία το επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται στο στεγαστικό πρόβλημα και στις εκποιήσεις, στη Γαλλία στις απαιτήσεις για περισσότερες δαπάνες στην εκπαίδευση, ενώ στην Ιταλία στις τιμές των καυσίμων και στις επιπτώσεις τους σε επαγγελματικές ομάδες.

«Τον λογαριασμό οι κοινωνίες της Ευρώπης τον πληρώνουν εδώ και χρόνια», σημείωσε, συνδέοντας τη σημερινή κατάσταση με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και της πολεμικής κρίσης στον Κόλπο.

Τρεις παράγοντες δημιουργούν εκρηκτικό σκηνικό

Σύμφωνα με τον διεθνολόγο, η οικονομική πίεση αποτελεί μόνο την πρώτη διάσταση του προβλήματος. Η δεύτερη αφορά την κρίση πολιτικής αξιοπιστίας και την αμφισβήτηση της ικανότητας των παραδοσιακών κυβερνητικών δυνάμεων να δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις.

Ο κ. Χρυσοστόμου επισήμανε ότι το πολιτικό μοντέλο που κυριάρχησε επί δεκαετίες στην Ευρώπη, με την εναλλαγή κεντροδεξιών και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, εμφανίζεται πλέον αδύναμο να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες και τα οικονομικά προβλήματα.

Ο τρίτος παράγοντας, πρόσθεσε, είναι οι εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες μετατρέπουν την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.

Κατά την εκτίμησή του, ο συνδυασμός των τριών αυτών παραγόντων δημιουργεί ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ», το οποίο εκδηλώνεται με μαζικές κινητοποιήσεις, αλλά και με ακραίες συμπεριφορές που παρεισφρέουν στις διαδηλώσεις.

Η ακροδεξιά επενδύει στην ανασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολιτική εκμετάλλευση των κοινωνικών αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις αναγνωρίζουν τα ίδια προβλήματα, αλλά προτείνουν εντελώς διαφορετικές λύσεις.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, ανέφερε ότι ο πολιτικός χώρος του Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων, επικαλούμενος ωστόσο τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ριζοσπαστική αριστερά ζητά ανακατανομή πόρων, μεταξύ άλλων από τις αμυντικές δαπάνες, ενώ η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν αποδίδει σημαντικό μέρος των προβλημάτων στη μετανάστευση.

Ο κ. Χρυσοστόμου προειδοποίησε ότι η βία, οι καταστροφές καταστημάτων και τα περιστατικά λεηλασιών μπορούν να ενισχύσουν πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται ως εγγυητές της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

«Εδώ συζητούμε τα συμπτώματα και το φάρμακο και όχι τις αιτίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η μετατόπιση της συζήτησης αποκλειστικά στην ασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές επιλογές που δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές πηγές της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ο ρόλος Τραμπ και το κόστος των πολέμων

Ο διεθνολόγος άσκησε κριτική και στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την απόδοση των ευρωπαϊκών ταραχών στη μεταναστευτική πολιτική.

Υποστήριξε ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στα ενεργειακά και στις διεθνείς συγκρούσεις έχει συμβάλει στις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες, επισημαίνοντας το αυξημένο κόστος προμήθειας ενέργειας μετά την απομάκρυνση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Κατά τον κ. Χρυσοστόμου, η σύγκρουση στην Ουκρανία εξελίχθηκε σε έναν πόλεμο αντοχών, όχι μόνο για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και για τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες επωμίζονται σημαντικό οικονομικό κόστος.

Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι τόσο η Μόσχα όσο και πολιτικές δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προσβλέπουν στην εξάντληση της αντοχής των Ευρωπαίων πολιτών, με αποτέλεσμα την ανάδειξη κυβερνήσεων περισσότερο διατεθειμένων να αποδεχθούν ρωσικές θέσεις ή να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική Τραμπ.

«Η επόμενη μέρα στη Γαλλία θα είναι διαφορετική»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, ο κ. Χρυσοστόμου εκτίμησε ότι η ενίσχυση της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη εκλογική αντιπαράθεση.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο μιας αναμέτρησης στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών μεταξύ υποψηφίων της ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, αντί του παραδοσιακού σχήματος στο οποίο οι κεντρώες πολιτικές δυνάμεις συσπειρώνονταν απέναντι στην ακροδεξιά.

«Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα στη Γαλλία θα είναι διαφορετική», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη Ευρώπη.