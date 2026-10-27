Η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για κατ’ εξακολούθηση βιασμό, υπόθεση για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του TheTOC.
Καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό - «Ντροπή» φώναζαν στο δικαστήριο
Η απόφαση επιβλήθηκε μετά τη μήνυση του ηθοποιού για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, προκαλώντας ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της, αποδίδοντάς της τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης. Το δικαστήριο έκρινε τη γυναίκα ένοχη, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα, αναγνωρίζοντάς της ωστόσο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της κατηγορουμένης, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή της.
Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε ένταση στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σύμφωνα με το TheTOC, παρευρισκόμενη αντέδρασε φωνάζοντας «Ντροπή!», με τον πρόεδρο της έδρας να απαντά ότι η κρίση του βασίστηκε αποκλειστικά στη συνείδηση και στην αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης.
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε ακόμη ότι η απονομή δικαιοσύνης απαιτεί ανάληψη ευθύνης και πως οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη δικαστική κρίση και όχι τον φόβο πιθανών αντιδράσεων.
Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 20 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορουμένης από τις κατηγορίες, θεωρώντας ότι δεν προέκυπταν επαρκή στοιχεία ενοχής.
Από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε επικαλεστεί την οριστική αθώωση του ηθοποιού για την αρχική καταγγελία βιασμού και είχε ζητήσει την καταδίκη της γυναίκας. Όπως αναφέρει το TheTOC, είχε επίσης δηλώσει ότι σε περίπτωση αθώωσής της θα εξεταζόταν προσφυγή στον Άρειο Πάγο.
Με την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, η υπόθεση εισέρχεται σε νέο δικαστικό στάδιο, ενώ παραμένει μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις που συνδέθηκαν με το ελληνικό #MeToo και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου.
Πηγή: thetoc.gr
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