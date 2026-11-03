Τόκιο: Έκλεψε ρολόι αξίας 260.000 ευρώ και το επέστρεψε με... επιστολή συγγνώμης

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η κλοπή σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Νακάνο του Τόκιο, όταν ένας άνδρας μπήκε σε κατάστημα πολυτελών ρολογιών και ζήτησε να δοκιμάσει ένα ελβετικό Audemars Piguet, αξίας 46 εκατομμυρίων γιεν.

Αφού φόρεσε το ρολόι, αντί να το επιστρέψει στον υπάλληλο, αποχώρησε από το κατάστημα έχοντάς το ακόμη στον καρπό του.

Το δέμα που έφτασε στο κατάστημα

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή την 1η Νοεμβρίου, όταν στο κατάστημα έφτασε ένα πακέτο που περιείχε το κλεμμένο ρολόι, μαζί με μια χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης.

Την πληροφορία μετέδωσαν η ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές που γνωρίζουν την πορεία των ερευνών.

Οι ερευνητές εξέτασαν το ρολόι και, μέσω του σειριακού αριθμού του, επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για το ίδιο αντικείμενο που είχε αφαιρεθεί από το κατάστημα.

Το περιεχόμενο της επιστολής δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένει άγνωστο τι οδήγησε στην επιστροφή του ρολογιού.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον ύποπτο

Παρά την επιστροφή του πανάκριβου αντικειμένου, η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Σύμφωνα με την Asahi Shimbun, η αστυνομία του Τόκιο συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την κλοπή.

Το κατάστημα, από την πλευρά του, αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Αύγουστο είχαν κλαπεί τέσσερα πολυτελή ρολόγια, συνολικής αξίας άνω του 1,13 εκατομμυρίου ευρώ, από άλλο κατάστημα στο ίδιο εμπορικό κέντρο.

Πηγή: AFP, Asahi Shimbun