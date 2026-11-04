Σε εξειδικευμένα ιατρεία τα εξωτερικά ιατρεία της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Λευκωσίας από το 2027

Η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στην καλύτερη αντιμετώπιση δύσκολων και σύνθετων καρδιολογικών περιστατικών από εξειδικευμένη ομάδα, στην οποία συμμετέχουν επεμβατικοί καρδιολόγοι, ηλεκτροφυσιολόγοι και ειδικοί καρδιαγγειακής απεικόνισης.

Η Καρδιολογική Κλινική είναι η μεγαλύτερη στην Κύπρο και διαθέτει καρδιολογικούς θαλάμους, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για οξέα και βαριά περιστατικά, υπερσύγχρονο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καθετηριασμών που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και Αναίμακτο Εργαστήριο Καρδιολογίας. Το τελευταίο είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (EACVI) και διενεργεί τον μεγαλύτερο όγκο διαγνωστικών μελετών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, τα εξειδικευμένα ιατρεία και οι υπεύθυνοι ιατροί είναι:

Ιατρείο Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Καρδιοπαθειών: Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Καρολίνα Αβρααμίδη, Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Ανδρέας Μήτσης.

Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Καρολίνα Αβρααμίδη, Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Ανδρέας Μήτσης. Ιατρείο Καρδιολογίας: Δρ. Μαρία Πάτσαλου.

Δρ. Μαρία Πάτσαλου. Ιατρείο Μυοκαρδιοπαθειών: Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Δρ. Μαριλένα Παρασκευά, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου.

Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Δρ. Μαριλένα Παρασκευά, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου. Ιατρείο Υπέρτασης: Δρ. Ιωάννης Ζίττης, Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος.

Δρ. Ιωάννης Ζίττης, Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος. Ιατρείο Δυσλιπιδαιμιών: Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου.

Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου. Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων: Δρ. Ουρανία Χατζησάββα.

Δρ. Ουρανία Χατζησάββα. Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών: Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν. Ιατρείο Χρόνιων Στεφανιαίων Συνδρόμων: Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Νικόλαος Ετεοκλέους.

Δρ. Χρίστος Ευτυχίου, Δρ. Νικόλαος Ετεοκλέους. Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης: Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν.

Δρ. Χρίστης Ρωτός, Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν. Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας: Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου, Δρ. Χρίστος Κατσίκας.

Δρ. Κίμων Μυριανθόπουλος, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου, Δρ. Χρίστος Κατσίκας. Ιατρείο Αρρυθμιολογίας: Δρ. Θεόδωρος Χριστοφίδης, Δρ. Χρήστος Κατσίκας, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου.

Δρ. Θεόδωρος Χριστοφίδης, Δρ. Χρήστος Κατσίκας, Δρ. Νικόλαος Καδόγλου. Ιατρείο Καρδιογκολογίας: Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν, Δρ. Μαρία Κακουλλή, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου.

Δρ. Κρικόρ Σιμαμονιάν, Δρ. Μαρία Κακουλλή, Δρ. Χριστίνα Αναστασίου. Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης: Δρ. Μάριος Ιωαννίδης, Δρ. Μαριλένα Παρασκευά.

Ο ΟΚΥπΥ διευκρινίζει ότι η αναδιοργάνωση δεν αποσκοπεί στον ανταγωνισμό με τους ιδιώτες καρδιολόγους, αλλά στη συνεργασία και τη στήριξή τους, όταν και όπου χρειάζονται οι υποδομές και η εμπειρία της Κλινικής, προς όφελος των ασθενών.

Όπως αναφέρεται, η νέα οργάνωση διασφαλίζει ότι κάθε ασθενής θα παραπέμπεται στον κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρό και στην αντίστοιχη ομάδα, με στόχο την καλύτερη δυνατή έκβαση, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Πηγή: ΚΥΠΕ