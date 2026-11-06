Κλείνει για δύο εβδομάδες η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού για συντήρηση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εργασίες θα διεξαχθούν:

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Οι εργασίες θα διεξάγονται καθημερινά από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το βράδυ.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κατά τη διάρκεια των έργων, η σήραγγα στην κατεύθυνση όπου θα εκτελούνται οι εργασίες θα παραμένει κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη σήραγγα του αντίθετου ρεύματος, η οποία θα λειτουργεί προσωρινά με αμφίδρομη κυκλοφορία προς Πάφο και προς Λεμεσό.

Συγκεκριμένα:

9 – 13 Νοεμβρίου: οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη σήραγγα με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

16 – 20 Νοεμβρίου: οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στη σήραγγα με κατεύθυνση προς Πάφο.

Με την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών στις 19:00, η σήραγγα θα επαναδίδεται κανονικά στην κυκλοφορία μέχρι την επανέναρξη των εργασιών το επόμενο πρωί.

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς που θα χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν πιστά την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις που θα υπάρχουν στην περιοχή των έργων.