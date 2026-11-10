Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις στο Ριάντ από επίθεση των Χούθι - Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα να αναζητήσουν καταφύγιο

Κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα που τους παρότρυνε να αναζητήσουν καταφύγιο εσπευσμένα, εξαιτίας «αεροπορικής απειλής», που πάντως ακολουθήθηκε από δεύτερη ειδοποίηση της πολιτικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, που έκανε λόγο για λήξη του συναγερμού, λίγο αργότερα.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», καθώς και «πύραυλο κρουζ», ανακοίνωσε μέσω X κατόπιν, λίγο μετά τις 03:00, ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.

Νωρίτερα, χθες Δευτέρα το βράδυ, ο εκπρόσωπος έκανε λόγο περί κατάρριψης άλλου βαλλιστικού πυραύλου, που κατευθυνόταν προς το νότιο τμήμα του βασιλείου.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει μπει στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από την Ανσαραλά τους τελευταίους μήνες, με φόντο την αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη.

Η ένοπλη σύρραξη στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, την Υεμένη, γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά κατέλαβε την πρωτεύουσα Σανάα και συνέχισε να προελαύνει προς νότο, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη χώρα, που είχε συμφωνηθεί το 2022, κατέρρευσε το καλοκαίρι, όταν άνοιξε νέο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την Κυριακή, η Ανσαραλά ανακοίνωσε πως επιτέθηκε εναντίον του κέντρου του Ριάντ, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ουρανοξύστης του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO υπέστη ζημιές. Οι σαουδαραβικές αρχές από πλευράς τους αναφέρθηκαν σε «απόπειρα επίθεσης» που είχε αποτέλεσμα «ήσσονος σημασίας φθορές».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ανσαραλά έχει επιτεθεί εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά θάλασσα, διυλιστήρια κι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου της ARAMCO, καθώς και εναντίον της έδρας της.

Πηγή: ΑΠΕ