Αγρότες φυτεύουν νεαρά φυτά ρυζιού σε ορυζώνα κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου στο Ατσέχ Μπεσάρ της Ινδονησίας, στις 10 Νοεμβρίου 2026.
Οι Ινδονήσιοι αγρότες ξεκινούν τη φύτευση ρυζιού εν μέσω ανησυχιών για το φαινόμενο Ελ Νίνιο
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας (BMKG), ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο κατά την περίοδο 2026-2027 προκαλεί κλιματικές διαταραχές και μεταβολές στα καιρικά πρότυπα σε ολόκληρη τη χώρα, επηρεάζοντας σημαντικά τον αγροτικό τομέα.
EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
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