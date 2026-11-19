Για πρώτη φορά σε 80 χρόνια ύπαρξης, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι ένα κράτος διέπραξε γενοκτονία, σε μια απόφαση που μπορεί να θεωρηθεί ενός είδους απόδοση δικαιοσύνης για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα Ροχίνγκια.

"Η Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της ομάδας των Ροχίνγκια, στο βόρειο τμήμα του κρατιδίου Ραχίν", δήλωσε ο Γιούτζι Ιβασάβα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Επί τρεις ώρες, εξέθετε συντριπτικές αποδείξεις των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν από τη Μιανμάρ σε βάρος της κυρίως μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, στη διάρκεια βάναυσης καταστολής το 2017 που ώθησε σχεδόν 750.000 από αυτούς να διαφύγουν προς το γειτονικό Μπανγκλαντές.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ σκότωσαν περίπου 10.000 Ροχίνγκια, διέπραξαν "γενικευμένες σεξουαλικές βιαιότητες" εις βάρος γυναικών και άσκησαν "ακραία βία" στα παιδιά, διευκρίνισε ο δικαστής.

Τα χωριά των Ροχίνγκια "καταστράφηκαν συστηματικά" και οι κάτοικοί τους αντικαταστάθηκαν από πληθυσμούς που δεν ανήκαν στη μειονότητα αυτή, σημείωσε το ICJ, καταλήγοντας ότι "το μοναδικό λογικό συμπέρασμα" είναι πως η Μιανμάρ είχε την πρόθεση να αφανίσει αυτόν τον πληθυσμό, ένα καθοριστικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός εγκλήματος ως γενοκτονίας.

Το δικαστήριο διέταξε τη Μιανμάρ να "επιτρέψει και διευκολύνει την επιστροφή, με κάθε ασφάλεια, εθελοντικά και με αξιοπρέπεια, προς τον τόπο κατοικίας τους", των ανθρώπων που έφυγαν για να γλιτώσουν από τη βία.

Οι δικαστές κάλεσαν επίσης τη Μιανμάρ να διεξαγάγει έρευνα για όλα τα άτομα που θεωρούνται ύποπτα ότι διέπραξαν γενοκτονία και να τα τιμωρήσει, προβλέποντας παράλληλα καταβολή αποζημιώσεων το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί αργότερα.

Αν και οι αποφάσεις του ICJ είναι δεσμευτικές και δεν επιδέχονται έφεση, το δικαστήριο δεν διαθέτει κανένα μέσο για να επιβάλει την εφαρμογή των αποφάσεών του. Ως εκ τούτου μένει να φανεί αν οι ηγέτες της Μιανμάρ θα συμμορφωθούν με τις εντολές του.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή, που αναγνωρίζει τη διάπραξη γενοκτονίας από τη Μιανμάρ, αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή πίεση στον ηγέτη της, τον Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Ο τελευταίους ήταν διοικητής του στρατού την περίοδο καταστολής των Ροχίνγκια, προτού ανατρέψει την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι με πραξικόπημα το 2021.

Φέτος έγινε πρόεδρος έπειτα από εκλογές τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβήτησαν οργανώσεις προάσπισης της δημοκρατίας. Έκτοτε, επιδιώκει να επανέλθει στη διπλωματική σκηνή, προσπάθεια που αυτή η απόφαση μπορεί να περιπλέξει.

Αυτή η ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης παρακολουθείται στενά καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο στην υπόθεση που έφερε ενώπιον του ICJ η Νότια Αφρική, που κατηγορεί το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση οδηγήθηκε το 2019 ενώπιον του ICJ από την Γκάμπια. Σύμφωνα με αυτή την αφρικανική μουσουλμανική χώρα, η καταστολή που ασκήθηκε από τη Μιανμάρ σε βάρος των Ροχίνγκια συνιστά παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1948 για τη γενοκτονία.

Η Μιανμάρ αρνούνταν πάντοτε τις κατηγορίες για γενοκτονία και υποστήριζε ότι η καταστολή που εφάρμοσε ο στρατός δικαιολογούνταν λόγω της εξέγερσης των Ροχίνγκια έπειτα από σειρά επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

"Η Μιανμάρ δεν ήταν υποχρεωμένη να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στους τρομοκράτες", δήλωσε στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του ICJ ο Κο Κο Χλάινγκ, ο εκπρόσωπος της Μιανμάρ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ