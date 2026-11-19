Η κορύφωση της συνόδου κορυφής του APEC, η τριμερής συνάντησης κορυφής των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας ήταν μία στιγμή θριάμβου για το Κρεμλίνο έπειτα από τη διεθνή απομόνωση που έφερε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση ήταν επιτυχία, συνόψισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μπροστά στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο χαρακτηρίζοντάς τη νέα «σελίδα στη διπλωματική ιστορία» και χαιρετίζοντας μία ατμόσφαιρα «απόλυτα ανοικτού πνεύματος».

Η συνάντηση διαφημίστηκε εκ των προτέρων ως μεγάλο ραντεβού ανάμεσα στις δυνάμεις που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και έδωσε στον Πούτιν την ευκαιρία να αψηφήσει την πολιτική απομόνωσης που του έχει επιβάλει η Δύση.

Για πρώτη φορά από την επίθεση του 2022, συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο κορυφής παρουσία ηγετών που έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

Οι πρωθυπουργοί των χωρών αυτών βρέθηκαν είτε στη δεύτερη σειρά της οικογενειακής φωτογραφίας είτε στις άκρες της, ενώ ο Πούτιν πόζαρε στη μέση, στην πρώτη σειρά με τον Σι και το Τραμπ.

Είναι μια μεγάλη νίκη για τον Πούτιν, είναι σαν ο κόσμος να ξέχασε» την επίθεσή του στην Ουκρανία, συνοψίζει ο Joerg Wuttke, της συμβουλευτικής εταιρείας DGA-Albright Stonebridge Group, την ώρα που οι ρωσικοί βομβαρδισμοί κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών έχουν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. «Είναι persona non grata σε μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και να που τώρα επιστρέφει στο προσκήνιο».

Κυρώσεις

Ενώ ο Πούτιν πολλαπλασιάζει τις επαφές του με τον Σι Τζινπίνγκ —50 από το 2013, διά ζώσης ή διαδικτυακά, όπως υπενθύμισε χθες ο κινέζος πρόεδρος— δεν είχε συναντήσει τον αμερικανό ομόλογό του από τη συνάντηση στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Όμως, σε αντίθεση με την παγωμένη ατμόσφαιρα εκείνης της συνάντησης, οι συνομιλίες της Σεντζέν ήταν ιδιαίτερα θερμές, διανθισμένες με εναγκαλισμούς και φιλοφρονήσεις. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον κύριο του Κρεμλίνου «φίλε μου» στην έναρξη της διμερούς τους συνάντησης.

Μακριά από τις καταστροφές που προκαλεί καθημερινά η σύγκρουση στην Ουκρανία, ο Πούτιν —σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο— βρήκε στη Σεντζέν ένα πρώτης κατηγορίας βήμα για να καταγγείλει τις δυτικές κυρώσεις.

Οι κυρώσεις αυτές, υποστήριξε, δεν κατάφεραν να «καταστρέψουν» τη ρωσική οικονομία, η οποία ωστόσο βρίσκεται σε ύφεση. Αντιθέτως, «συνέβαλαν στην πρόκληση ταπεινωτικών οικονομικών και δημοσιονομικών δυσκολιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Μία από τις σπάνιες επικριτικές απέναντι στη Μόσχα φωνές στη Σεντζέν, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι οι κυρώσεις κατά της Μόσχας θα ενισχυθούν «όσο συνεχίζεται ο πόλεμος».

Επικοινωνιακή επιτυχία;

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει έρθει ακόμη πιο κοντά με τον Ρώσο ομόλογό του τις τελευταίες εβδομάδες, επανέλαβε απλώς ότι επιθυμεί να εργαστεί μαζί με το Πεκίνο για τον τερματισμό της αιματηρότερης πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη σύγκρουση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι περιθωριοποιήθηκαν κατά τις τελευταίες διπλωματικές συνομιλίες.

Εν αναμονή της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο —το οποίο αναμένεται να είναι πιο επιθετικό απέναντι στη Ρωσία— ο Τραμπ θα φιλοξενήσει τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι τη σύνοδο κορυφής των χωρών της G20, στην οποία έχει προσκαλέσει τον Πούτιν, ο οποίος θα συνυπάρξει εκεί με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες.

Για τη Μόσχα, η τριμερής συνάντηση «δεν σημαίνει προφανώς ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις και επιθυμίες της», εκτιμά ο ρώσος πολιτικός αναλυτής Konstantin Kalatchev.

Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας, η συνάντηση αναμένεται να ωφελήσει αυτούς που συμμετείχαν: «στη Ρωσία, για παράδειγμα, θα ειπωθεί μετά τη συνάντηση αυτή ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις χώρες-κλειδιά της παγκόσμιας σκηνής, σε αντίθεση με τις χώρες της ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ