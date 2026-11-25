Σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Τρίτης (24/11), οι Δημοκράτες επικαλέστηκαν την πρόοδο στις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου, αλλά και το αδιέξοδο στις προσπάθειες συγκρότησης κυβέρνησης χωρίς τον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια προκάλεσε στο κόμμα η συμφωνία μεταξύ Γιασάρ και Λικούντ για τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την εξεύρεση συναίνεσης σχετικά με τη δικαστική μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, για σήμερα, Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κομμάτων, με τη σύνθεση της κυβέρνησης και το ενδεχόμενο εναλλαγής στην πρωθυπουργία να παραμένουν μεταξύ των εκκρεμοτήτων.

Πρώτη συμφωνία Άιζενκοτ με Λίμπερμαν

Λίγο μετά την ανακοίνωση των Δημοκρατών, το Γιασάρ γνωστοποίησε την επίτευξη συμφωνίας κυβερνητικής συνεργασίας με το δεξιό κόμμα Ισραέλ Μπεϊτένου του Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για την πρώτη συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ δύο κομμάτων μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Τα δύο κόμματα διαθέτουν συνολικά 28 έδρες στην 120μελή Κνέσετ, με το Γιασάρ να κατέχει 21 και το Ισραέλ Μπεϊτένου επτά.

Βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία παραμένει η συμμετοχή ή η στήριξη των αραβικών κομμάτων σε έναν ενδεχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιαΐρ Γκολάν, τάσσεται υπέρ μιας τέτοιας συνεργασίας, σε αντίθεση με τον Λίμπερμαν, ο οποίος απορρίπτει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Τα κοινοβουλευτικά δεδομένα και η προθεσμία

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σύμφωνα με το Reuters, το πολιτικό μπλοκ υπό τον Νετανιάχου διαθέτει 53 έδρες, ενώ οι πολιτικές δυνάμεις που συσπειρώνονται γύρω από τον Άιζενκοτ εξασφάλισαν 48. Τα δύο αραβικά κόμματα διαθέτουν συνολικά 19 έδρες.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε στις 8 Νοεμβρίου στον Άιζενκοτ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης κατά 14 ημέρες.

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαβουλεύσεων, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας εκλογικής αναμέτρησης, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού.