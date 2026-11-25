Η συζήτηση για τη μη παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή όπου εντοπίστηκε νεκρή η 17χρονη Κυριακή Αναστασίου στην Κακοπετριά συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις διαδικασίες που διέπουν τη συνεργασία της Αστυνομίας με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Ποιος έχει τελικά τον τελευταίο λόγο όταν οι ανακριτικές αρχές κρίνουν απαραίτητη την παρουσία ιατροδικαστή, αλλά εκείνος αποφασίζει να μη μεταβεί; Το ερώτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της Αστυνομικής Διάταξης 3/25, η οποία εκδόθηκε το 2021 και τροποποιήθηκε το 2024 και το 2025. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης που υπέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την καταδικαστική απόφαση του ΕΔΑΔ για τις ελλείψεις στη διερεύνηση του θανάτου του Θανάση Νικολάου. Πρόκειται, δηλαδή, για διαδικασίες που θεσπίστηκαν με στόχο να αποτραπούν σοβαρές αστοχίες στη διερεύνηση θανάτων.
Ιατροδικαστές: Άλλα λέει η διάταξη, άλλα εφαρμόζουν – Οι αλλαγές μετά την υπόθεση Θανάση Νικολάου
Η υπόθεση της 17χρονης στην Κακοπετριά έφερε ξανά στο προσκήνιο τις ευθύνες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Η Αστυνομική Διάταξη του 2021 η οποία αναθεωρήθηκε το 2025 προβλέπει την κλήση ιατροδικαστή όταν κρίνεται αναγκαία η παρουσία του, χωρίς να του αναγνωρίζεται δικαίωμα άρνησης ή υποκατάστασης της επιτόπιας εξέτασης με φωτογραφίες
Ποιος αποφασίζει;
Η Αστυνομική Διάταξη 3/25 προβλέπει συγκεκριμένες ενέργειες για τη διερεύνηση αιφνίδιων και αφύσικων θανάτων, μεταξύ των οποίων η άμεση μετάβαση αστυνομικών στη σκηνή, η εξέταση της σορού, η διαφύλαξη του χώρου και η κλήση ιατροδικαστή για επιτόπια εξέταση, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία. Το κρίσιμο είναι ποιος αποφασίζει εάν η παρουσία ιατροδικαστή είναι αναγκαία. Η συγκεκριμένη πρόνοια εντάσσεται στο πρωτόκολλο ενεργειών των αστυνομικών αρχών, στις οποίες ανήκει η ευθύνη διερεύνησης του θανάτου. Επομένως, η απόφαση για την κλήση ιατροδικαστή λαμβάνεται στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης, με την Ιατροδικαστική να έχει υποστηρικτικό ρόλο.
Οι αλλαγές του 2025
Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από την τροποποίηση του Σεπτεμβρίου 2025, η οποία ξεκαθαρίζει ότι η έρευνα για τα αίτια θανάτου αποτελεί ευθύνη της Αστυνομίας και όχι του ιατροδικαστή, ο οποίος καλείται να συνδράμει στο έργο της. Παράλληλα, η ενημέρωση του ιατροδικαστή ανατέθηκε στον ανακριτή ή στον επικεφαλής αξιωματικό, αντί στον αστυνομικό φωτογράφο. Αφαιρέθηκε επίσης προηγούμενη πρόνοια που επέτρεπε να κρίνεται μη αναγκαία η παρουσία ιατροδικαστή σε περιστατικά πτώσης από ύψος.
Εκείνο, ωστόσο, που προκαλεί ερωτήματα είναι ότι στις πρόνοιες της διάταξης δεν εντοπίζεται ρητή αναφορά που να παρέχει στον ιατροδικαστή δικαίωμα να αρνηθεί τη μετάβαση ή να υποκαταστήσει την επιτόπια αυτοψία με φωτογραφίες που αποστέλλονται στο κινητό του τηλέφωνο. Στην Κακοπετριά, η Αστυνομία έκρινε αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή, τον κάλεσε, αλλά εκείνος αποφάσισε ότι αρκούσε το φωτογραφικό υλικό. Με ποια συγκεκριμένη πρόνοια δικαιολογείται αυτή η απόφαση; Η απουσία πρόβλεψης στην αστυνομική διάταξη δεν αποδεικνύει αυτομάτως υπηρεσιακή παράβαση, καθιστά όμως αναγκαία την αποσαφήνιση της ευθύνης του εφημερεύοντος ιατροδικαστή.
Οι ευθύνες και η σύσκεψη
Ζήτημα επαγγελματικών υποχρεώσεων του εφημερεύοντος ιατροδικαστή έθεσε δημόσια ο δικηγόρος Σίμος Αγγελίδης, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον δεν υπήρχε άλλο υπηρεσιακό κώλυμα, όφειλε να ανταποκριθεί στην κλήση της Αστυνομίας. Επισήμανε επίσης τη σημασία της έγκαιρης συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να υποστηρίζει ότι χάθηκαν στοιχεία στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, μιλώντας χθες στον Πολίτη 107.6 &97.6, επανέλαβε ότι ο ιατροδικαστής έπρεπε να είχε μεταβεί στην Κακοπετριά, ανεξαρτήτως πρωτοκόλλων. Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω συνεννοήσεις για το ζήτημα, ενώ αναφέρθηκε στις προσπάθειες νομοθετικών και λειτουργικών αλλαγών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επίτροπο Νομοθεσίας.
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