Πρόεδρος ΟΕΒ: Μας αποκλείουν από σημαντικές αποστολές στο εξωτερικό

Την ανάγκη για επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας υπογράμμισε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), εκφράζοντας παράλληλα έντονη δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό της από διεθνείς κυβερνητικές επιχειρηματικές αποστολές.

Μιλώντας στο πλαίσιο της 65ης ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΟΕΒ στη Λευκωσία, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γιώργος Παντελίδης, ανέδειξε μια σειρά από διαχρονικές αδυναμίες που εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως σημείωσε, παρά τις θετικές μακροοικονομικές επιδόσεις -με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαμηλή ανεργία και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους- οι προκλήσεις παραμένουν, ιδίως εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας.

Βλέπει αποκλεισμό

Στο κομμάτι της εξωστρέφειας ο κ. Παντελίδης εξέφρασε δυσαρέσκεια για αποκλεισμό της ΟΕΒ από επιχειρηματικές αποστολές.

«Μας είναι αδύνατο», είπε, «να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατό σε αυτή την εθνική αποστολή (της προσέλκυσης επενδύσεων) να αποκλείεται η ΟΕΒ - η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της χώρας με 120 επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς συνδέσμους και χιλιάδες επιχειρήσεις μέλη, που σωρευτικά καλύπτουν πέραν του 70% του ΑΕΠ! Πώς γίνεται να αποκλείεται η ΟΕΒ που είναι μέλος και κατέχει την αντιπροεδρία της BusinessEurope, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας (με μέλη πέραν των 25 εκατομμυρίων επιχειρήσεις) και που συμμετέχει στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με άλλες οικονομίες όπως η πρόσφατη συμφωνία με την Ινδία».

Ο κ. Παντελίδης έριξε την ευθύνη στις υπηρεσίες του κράτους και δεν θέλησε να ανοίξει μέτωπο με το ΚΕΒΕ, κάνοντας ειδική αναφορά στην ενότητα του επιχειρηματικού κόσμου.

«Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ είναι οικονομικοί εταίροι, που προχωράνε στα κρίσιμα θέματα ενωμένοι στηρίζοντας όλες τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Και η προώθηση της εξωστρέφειας είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που δεν μπορεί να αποκλειστεί η ΟΕΒ. Η δε παρουσία σχεδόν σύσσωμης της ηγεσίας του ΚΕΒΕ στη σημερινή μας συνέλευση την οποία και χαιρετίζω, είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της ενότητας», είπε ο κ. Παντελίδης.

«Νομικές ρυθμίσεις που προστατεύουν μονοπώλια, όχι μόνο παραβιάζουν ευθέως το σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, αλλά κυρίως συγκρούονται κάθετα με τη φιλοσοφία ενός Προέδρου που αποδεδειγμένα είναι στοχοπροσηλωμένος στην προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς και αποκλειστικότητες», κατέληξε ο πρόεδρος της ΟΕΒ.

Μεταρρυθμίσεις

Ο κ. Παντελίδης ήταν αναλυτικός σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Το κράτος, τόνισε, θα πρέπει να μετατραπεί σε ουσιαστικό εταίρο της επιχειρηματικής κοινότητας και όχι σε τροχοπέδη. Αλλαγές στον δημόσιο τομέα οφείλουν να προχωρήσουν με ρυθμούς αντίστοιχους του ιδιωτικού, επισημαίνοντας ότι το πολιτικό κόστος δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για αδράνεια.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ έστειλε σαφές μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, εκφράζοντας την ελπίδα για μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα και συνέχεια στην οικονομική πολιτική. Όπως ανέφερε, οι τολμηρές αποφάσεις είναι εκείνες που μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να απελευθερώσουν τις δυνατότητες της οικονομίας.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΟΕΒ προειδοποίησε για σοβαρούς κινδύνους επάρκειας και υψηλό κόστος, θέτοντας ως προτεραιότητες την προώθηση του φυσικού αερίου, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη και την περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως επισημάνθηκε, η καθυστέρηση σε αυτά τα έργα επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΟΕΒ έκανε λόγο για αυξημένη αβεβαιότητα, καλώντας σε στοχευμένα μέτρα στήριξης για ολόκληρη την αλυσίδα υπηρεσιών. Παράλληλα, άσκησε κριτική για τις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις στον κατασκευαστικό τομέα, σημειώνοντας ότι αντί να ενισχύεται, επιβαρύνεται περαιτέρω.

Στον τομέα της υγείας, εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, προειδοποιώντας ακόμη και για ενδεχόμενο περιορισμού υπηρεσιών, ενώ επανέλαβε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο ΓεΣΥ. Αντίστοιχα, χαρακτήρισε την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) ως αναχρονιστική πρακτική, ζητώντας εκσυγχρονισμό του πλαισίου καθορισμού μισθών και συντάξεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αγορά εργασίας, όπου, σύμφωνα με την ΟΕΒ, καταγράφονται έντονες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, ιδίως σε τεχνικά επαγγέλματα και σε τομείς όπως η υγεία και οι μεταφορές. Η ΟΕΒ ζητεί επενδύσεις στην εκπαίδευση και στενότερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.