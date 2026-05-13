Ακίνητα: Αύξηση των ξένων επενδύσεων διαπιστώνουν φορείς της αγοράς

Ανθεκτικότητα, έναντι της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επιδεικνύει μέχρι στιγμής η αγορά ακινήτων στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Οι πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια αυξήθηκαν κατά 15% φθάνοντας στα 1611 τεμάχια από 1404 τον Απρίλιο του 2025. Τον Μάρτιο η ετήσια αύξηση ήταν 18%.

Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) ανήλθαν σε 649 τον Απρίλιο του 2026 από 552 τον Απρίλιο του 2025, αποτελώντας το 40,3% των συνολικών πωλήσεων έναντι 39,3% πέρσι.

Αυξάνουν επενδύσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, δήλωσε στον «Π» ότι δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή. «Κάποιες εθνικότητες μάλιστα», σημειώνει, «λόγω ακριβώς της κατάστασης έχουν αυξήσει τις επενδύσεις στην Κύπρο, κυρίως στη Λάρνακα και Πάφο».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τον Απρίλιο του 2026, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Πάφο, φθάνοντας το 41% από μείωση 4% τον Μάρτιο και στη Λάρνακα, η οποία ανήλθε στο 21% από 16% τον προηγούμενο μήνα. Στην Πάφο, οι πωλήσεις τον φετινό Απρίλιο είναι 336 από 238 πέρσι και στη Λάρνακα 333 από 275.

Επίσης, επισημαίνει ο κ. Λοΐζου, λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης, διαπιστώνεται αύξηση στις συναλλαγές που αφορούν αντιπαροχές λόγω της μη επιβολής φορολογίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Delfi Partners & Company, Γιώργος Μούντης, αναφέρει στον «Π», ότι «παρατηρήθηκε ένα ελαφρύ μούδιασμα στις αρχές του πολέμου, λόγω της αβεβαιότητας, ωστόσο η αγορά κινείται αυτή τη στιγμή σχεδόν σε επίπεδα προ πολέμου».

Παράλληλα, σημειώνει ότι πολλοί επενδυτές που σκόπευαν να επενδύσουν στο Ντουμπάι και τη Μέση Ανατολή, τώρα το ξανασκέφτονται και βλέπουν την Κύπρο σαν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για ακίνητα, αλλά και για τη μεταφορά των εταιρειών τους στην Κύπρο, μετά και τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, επισημαίνει από την πλευρά του ότι συνεχίζονται κανονικά οι πωλήσεις ακινήτων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης, λόγω του πολέμου. «Ο τομέας των ακινήτων στην Κύπρο έχει ωριμάσει και επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς», τονίζει.

Στη Λεμεσό, οι πωλήσεις ακινήτων ήταν αυξημένες κατά 10% τον Απρίλιο έναντι ετήσιας αύξησης 20% τον Μάρτιο, φθάνοντας στα 505 τεμάχια, από 461 πέρσι.

Όσον αφορά τη Λευκωσία, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά μόλις 2% τον Απρίλιο, φθάνοντας στα 361 τεμάχια, από 354 τον Απρίλιο του 2025. Τον Μάρτιο, η αύξηση ήταν 30%.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι πωλήσεις ακινήτων τον Απρίλιο του 2026 δεν παρουσίασαν μεταβολή και ανέρχονται σε 76. Τον Μάρτιο είχε σημειωθεί άνοδος 59%.

Το τετράμηνο του 2026, η αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων παγκύπρια είναι 14%, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου (25%) και την Πάφο (18%).

Οι συνολικές πωλήσεις την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2026 είναι 6320 από 5541 το τετράμηνο του 2025. Οι πωλήσεις σε ξένους (εντός και εκτός ΕΕ) είναι 2693 φέτος, από 2223 πέρσι.

Στεγαστικά

Τη θετική πορεία της αγοράς ακινήτων, αποτυπώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, για τα νέα στεγαστικά δάνεια.

Τα στοιχεία κατέδειξαν σημαντική αύξηση 24,5% στα νέα στεγαστικά δάνεια, φθάνοντας στα €353,6 εκατ. από €284,1 εκατ. το τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από το τρίμηνο του 2022 όταν ανήλθαν στα €437,5 εκατ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας, ο γενικός δείκτης τιμών κατοικιών κατέγραψε επιταχυνόμενη αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αυτό, όπως εξήγησε, προκύπτει λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής ζήτησης τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους αγοραστές, τη σταδιακή άνοδο στην προσφορά κατοικιών, καθώς και στο κατασκευαστικό κόστος, το οποίο παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.