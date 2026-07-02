Κεντρική Τράπεζα: Ισχυρή η εικόνα της αγοράς εργασίας, συγκρατημένες οι αυξήσεις μισθών

Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στηρίζει την κυπριακή οικονομία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα.

Στο οικονομικό δελτίο Ιουνίου 2026, η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι σε συνάρτηση με τη θετική πορεία του ΑΕΠ, η αγορά εργασίας διατηρεί ισχυρή εικόνα, με αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας σε επίπεδα συμβατά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Κατά το 2025, η αγορά εργασίας στην Κύπρο συνέχισε να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, σε συνάρτηση με τη διατήρηση της θετικής δυναμικής της οικονομικής δραστηριότητας.

Η απασχόληση κατέγραψε περαιτέρω αύξηση το 2025, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και σε ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως του εμπορίου και του τουρισμού. Η εξέλιξη αυτή, προστίθεται, συνοδεύτηκε από περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 4,4%, επίπεδο συμβατό με συνθήκες πλήρους απασχόλησης .

Παράλληλα σημειώνεται ότι η αύξηση της συμμετοχής των Κυπρίων στο εργατικό δυναμικό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εισροή ξένου εργατικού δυναμικού, ενίσχυσαν την ευελιξία της αγοράς εργασίας και συνέβαλαν στη στήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης, χωρίς να δημιουργούνται σημαντικές ανοδικές πιέσεις στο κόστος εργασίας.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να στηρίζει την κυπριακή οικονομία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις», τονίζεται.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, παρουσίασε περαιτέρω υποχώρηση σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο έπεσε στο 4,4% από 4,9% το 2024 ακολουθώντας καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2023, το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο ήταν 5,8%, το 2022 6,3%, το 2021 7,2% ενώ το 2017 είχε φθάσει το 11,1%.

Αύξηση σε ετήσια βάση αλλά μείωση σε μηνιαία βάση, έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 4 Ιουνίου η Στατιστική Υπηρεσία για τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2026 ανήλθε σε 7.936 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2026 μειώθηκε στα 10.476 άτομα, σε σύγκριση με 10.516 τον προηγούμενο μήνα.

Τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία στην Κύπρο υποχώρησε στο 3,2% τον Απρίλιο από 3,3% τον Μάρτιο και 4,6% τον Απρίλιο του 2025.

Η πορεία 2026-2028

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, η απασχόληση αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,3% το 2026, από 1,7% το 2025, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενώ για την περίοδο 2027- 2028 προβλέπεται επιτάχυνση, κατά 1,5% και 1,7%, αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά στο 4,6% το 2026, λόγω του αρνητικού αντικτύπου της κρίσης στην Μέση Ανατολή, ο οποίος μετριάζεται από τη στενότητα στην αγορά εργασίας.

Για την περίοδο 2027-28, αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4,5%, επίπεδο που αντικατοπτρίζει συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Πιο συγκρατημένες αυξήσεις μισθών

Όσον αφορά τους μισθούς, η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει ότι αυξάνονται μεν, αλλά με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενα έτη, ενώ η σταθερή άνοδος της παραγωγικότητας συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, η παρουσία και η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού ενισχύει την ευελιξία της αγοράς εργασίας.

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό αυξήθηκε κατά 4,2% το 2025, έναντι αύξησης 3,3% το 2024. Ειδικότερα, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,9% στον ιδιωτικό τομέα, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, και στο 4,8% στον δημόσιο τομέα.

Παρά την άνοδο το 2025 σε σχέση με το 2024 και τον αντίκτυπο από τη συνεχιζόμενη στενότητα που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας, οι μισθολογικές πιέσεις το 2025 παρέμειναν χαμηλότερες σε σχέση με τα έτη 2022-23, αντανακλώντας τις συγκρατημένες μισθολογικές αυξήσεις που συμφωνήθηκαν μετά το έντονο πληθωριστικό επεισόδιο των προηγούμενων ετών.

Σε πραγματικούς όρους, η δαπάνη ανά μισθωτό κατέγραψε αισθητή επιτάχυνση, αυξανόμενη κατά 3,8% το 2025, έναντι 1,5% το 2024. Η εν λόγω εξέλιξη αντανακλά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και, σε μικρότερο βαθμό την προαναφερθείσα άνοδο στην ονομαστική δαπάνη.

Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας συνέχισε να καταγράφει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ανερχόμενη σε 2,1% το 2025, έναντι 1,6% το 2024 υποστηριζόμενη, μεταξύ άλλων, από την περαιτέρω επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της τεχνολογίας. Ως αποτέλεσμα, το μοναδιαίο εργατικό κόστος εργασίας παρέμεινε συγκρατημένο, καθώς η αύξηση στις μισθολογικές πιέσεις αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τη βελτίωση της παραγωγικότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Η ονομαστική δαπάνη (περιλαμβάνει μισθούς και κοινωνικές εισφορές) ανά μισθωτό προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026, από 4,2% το 2025, τόσο λόγω της σχετικής δαπάνης στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, εν μέρει λόγω του χαμηλού πληθωρισμό το 2025, ο οποίος περιορίζει το εύρος της ΑΤΑ που καταβάλλεται.

Στη συνέχεια, η δαπάνη ανά μισθωτό αναμένεται να ενισχυθεί, λόγω της πορείας του πληθωρισμού και της σταδιακής επαναφοράς της ΑΤΑ στο 100% από τον Ιούλιο του 2027.

Η παραγωγικότητα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη την περίοδο προβλέψεων, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 2025 (2,1%), κατά μέσο όρο 1,3% ετησίως.

Η πορεία της παραγωγικότητας αντανακλά τη θετική συμβολή εταιρειών ξένων συμφερόντων κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, την εισροή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της ΕΕ.