Οι δέκα βασικοί κίνδυνοι για τη Νέα Συνεργατική Τράπεζα

Τους δέκα κινδύνους που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας της υπό σύσταση Νέας Συνεργατικής Τράπεζας, καταγράφει το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι κίνδυνοι, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα ή περιστάσεις, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίδραση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται, λαμβάνοντας υπόψη πως ο σκοπός της άντλησης κεφαλαίων μέσω της έκδοσης νέων μετοχών είναι η χρηματοδότηση της σύστασης και δραστηριοποίησης συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος για διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών στην Κύπρο, οι βασικοί κίνδυνοι που περιγράφονται αφορούν στην διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργείας της υπό σύσταση Τράπεζας.

Οι δέκα κίνδυνοι είναι:

1. Υπάρχει ο κίνδυνος τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς να μην επαρκούν για την κάλυψη των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που θέτει η Κεντρική Τράπεζα για την αδειοδότηση αλλά και για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Η υπό σύσταση τράπεζα θα υποβάλει αίτηση στην ΚΤΚ και ταυτόχρονα και στην ΕΚΤ, η οποία αποτελεί την αρμόδια αρχή αδειοδότησης όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής πιστωτικών εργασιών στην Κύπρο. Η αδυναμία κάλυψης των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης και η οντότητα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ως αδειοδοτημένη τράπεζα, με ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες για τους μετόχους/μέλη, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αδειοδότησης.

3. Υπάρχει ο κίνδυνος, παρά τις οικονομικές και επιχειρησιακές δεσμεύσεις της φάσης υποβολής της αίτησης της υπό σύστασης Τράπεζας, η ΚΤΚ/ΕΚΤ να μην χορηγήσει την τραπεζική άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, η οντότητα δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τραπεζικές εργασίες και θα επιβαρυνθεί με δαπάνες μη ανακτήσιμες, γεγονός που θα έχει ουσιώδες αρνητικές συνέπειες για την οικονομική κατάσταση της οντότητας και των μετόχων / μελών της.

4. Η εταιρεία έχει καταγράψει ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητική καθαρή θέση κατά τα έτη 2023–2025, και η Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή επί των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 έως 2025 περιλαμβάνει έμφαση θέματος αναφορικά με ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Εταιρείας.

5. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, με αρνητικό υπόλοιπο €48,5 χιλ. και καθαρές ανάγκες €38,23 εκατ., και η σύσταση της Τράπεζας εξαρτάται από την επιτυχή άντληση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς· διαφορετικά, η διαδικασία θα ακυρωθεί και τα ποσά θα επιστραφούν χωρίς αποκοπή εξόδων.

6. Η πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της μετά τη σύσταση Τράπεζας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μακροοικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο, αλλά και από τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Ως νεοεισερχόμενη, η υπό σύσταση Τράπεζα ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, στην ανάκτηση δανείων και στη δημιουργία επαρκών προβλέψεων, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στην ποιότητα του ενεργητικού.

7. Η σύσταση ενός νέου τραπεζικού ιδρύματος είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί σημαντικούς πόρους και ενέχει κινδύνους υλοποίησης, συχνά συνοδευόμενη από καθυστερήσεις, υπερβάσεις κόστους οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν επιπρόσθετες εισφορές κεφαλαίου είτε σε μείωση του εύρους των δραστηριοτήτων.

8. Η ικανότητα της Τράπεζας, μετά τη σύσταση, να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους, όπως η ανάπτυξη, η κερδοφορία και η μείωση του κόστους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Εάν το επιχειρηματικό πλάνο δεν εφαρμοστεί σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθούν τα έσοδα, να αυξηθούν τα έξοδα και να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας.

9. Η απόφαση για τον καθορισμό του ελάχιστου ποσού που θα αντληθεί για να θεωρηθεί η έκδοση επιτυχής και να γίνει έκδοση Νέων Μετοχών είναι στην ευχέρεια της Επιτροπείας του Εκδότη. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η έκδοση χαμηλότερου ποσού στην βάση εκτιμήσεων που τελικά δεν υλοποιηθούν επιτυχώς, θα γίνει επιστροφή στους επενδυτές ποσών υπό την ιδιότητα πλέον του Μετόχου οπόταν σε τέτοια περίπτωση τα επιστρεπτέα ποσά θα είναι μειωμένα κατά τα διάφορα έξοδα που θα μεσολαβήσουν.

10. Μέχρι την έκδοση των Νέων Μετοχών, τα κεφάλαια θα τηρούνται σε λογαριασμό πελατών υπό τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Είσπραξης και, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, λειτουργικής αστοχίας ή άλλου δυσμενούς γεγονότος που αφορά τον Ανάδοχο ή/και την τράπεζα όπου τηρείται ο λογαριασμός, ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις ή δυσχέρειες στην πρόσβαση ή επιστροφή των κεφαλαίων.

Επιτροπεία (ΔΣ)

Η σύνθεση της Επιτροπείας (Διοικητικό Συμβούλιο) της Εταιρείας απαρτίζεται από τον Πανίκο Χάμπα (Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό Μέλος ) και τα ακόλουθα Μη εκτελεστικά μέλη: Δημήτρης Κούλας, Αικατερίνη Μαρκουλλίδου, Αναστάσης Γιαπάνης, Απόστολος Σκουρουπάτης, Μιχάλης Λύτρας, Βάσος Παρτασίδης Γιάννης Νικολαΐδης, Τάκης Χριστοδούλου, Νίκος Χατζηπέτρου, Ανδρέας Πυθάρας, Γιαννάκης Ιωάννου, Χρίστος Τομπάζος, Ανδρέας Κιτρομιλίδης, Σταύρος Κωνσταντινίδης, Νεόφυτος Ξενοφώντος, Γιώργος Πολυδώρου, Κώστας Γιάλλουρος, Ευγένιος Ελευθερίου.

Όλα τα Μέλη είναι ανεξάρτητα πλην του Γιαννάκη Ιωάννου. Γραμματέας της Επιτροπείας (Διοικητικό Συμβούλιο) είναι ο Ευγένιος Ελευθερίου.

Κύριοι μέτοχοι

Οι κύριοι μέτοχοιπου κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού εκδομένων Μετοχών της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είναι οι ακόλουθοι: