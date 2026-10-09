Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank δίνουν τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια

Τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των τραπεζών για τον Αύγουστο του 2026, δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις καταθέσεις νοικοκυριών διάρκειας έως ενός έτους, το υψηλότερο επιτόκιο προσφέρει η Εθνική Τράπεζα φθάνοντας το 1,69% από 1,62% τον Ιουλιο, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank Cyprus Ltd με 1,65% από 1,45% και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως με 1,42% από 1,12%. Τα καταθετικά επιτόκια για τη Eurobank ανέρχονται σε 1,39% από 1,32% και για την Τράπεζα Κύπρου 1,15% από 1,11%. Ο μέσος όρος για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο αυξήθηκε στο 1,35% από 1,27%.

Πίνακας 1: Επιτόκια καταθέσεων προθεσμίας έως 1 έτους από νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ (νέες εργασίες)

Στις καταθέσεις επιχειρήσεων έως ενός έτους, το υψηλότερο επιτόκιο κατέγραψε η Ancoria Bank Ltd με 2,20%, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank Cyprus Ltd με 1,67%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,54% και η Eurobank επίσης με 1,54%.

Δάνεια

Όσον αφορά τα επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), το υψηλότερο έχει η Τράπεζα Κύπρου φθάνοντας το 3,54% από 3,37% τον Ιούλιο και το χαμηλότερο η Alpha Bank με 2,78% από 2,72%.

Πίνακας 3A: Επιτόκια δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού (νέες εργασίες-νέες συμβάσεις)