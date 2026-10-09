ΧΑΚ: Εβδομαδιαία πτώση 3,95% παρά την άνοδο της Παρασκευής

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 307,76 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,81%, αλλά παρέμεινε αισθητά χαμηλότερα από τις 320,43 μονάδες της προηγούμενης Παρασκευής. Ο δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 180,84 μονάδες, με κέρδη 0,83%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 244.853,13 ευρώ.

Η Κύρια Αγορά ενισχύθηκε κατά 0,77% και η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,88%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν κέρδη 2,70%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 132.894,67 ευρώ και τιμή κλεισίματος 10,12 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 0,60%, και της Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 49.264,91 ευρώ και τιμή κλεισίματος 1,375 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,61%.

Ακολούθησαν η Logicom, με όγκο συναλλαγών 21.048,80 ευρώ και τιμή κλεισίματος 2,70 ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,57%, η Atlantic Insurance, με όγκο 19.665,44 ευρώ και τιμή κλεισίματος 2,34 ευρώ, χωρίς μεταβολή, και η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με όγκο 15.643,38 ευρώ και τιμή κλεισίματος 1,375 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, επτά κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 118.

Παράλληλα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι οι ακόλουθες εταιρείες δεν τήρησαν την υποχρέωση υποβολής και δημοσιοποίησης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσής τους για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Η προθεσμία υποβολής και δημοσιοποίησης έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Άρθρο 142 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και την Παράγραφο 5.2.4.2 της ΚΔΠ 379/2014, όπως έχει τροποποιηθεί.

Cyprus Trading Corporation Plc

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Dome Investments Public Company Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ

Rehub Plc

Το ΧΑΚ σημειώνει ότι οι μετοχές των εταιρειών με αρίθμηση 1-7 θα συνεχίσουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης, εφόσον βρίσκονται ήδη σε αναστολή λόγω μη συμμόρφωσης με άλλες συνεχείς υποχρεώσεις τους. Τα ομόλογα της Rehub Plc θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, βάσει της Παραγράφου 2.2.6(ε).

Πηγή: ΚΥΠΕ