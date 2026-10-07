«Ναι» στην νέα πρόταση που τους υποβλήθηκε για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2025-2027, είπαν σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Αποδέχθηκαν την πρόταση της κυβέρνησης οι ωρομίσθιοι: Αυξήσεις μισθών 3,5% την τριετία 2025 – 2027
«Ναι» στην νέα πρόταση που τους υποβλήθηκε για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2025-2027, είπαν σήμερα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και το αποτέλεσμα ήταν «ναι».
Σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε, από 1.10.2026, οι ωρομίσθιοι του δημοσίου, θα λάβουν αυξήσεις μισθών 2% και από 1.1.2027 νέα αύξηση 1,5%.
Για τους χαμηλόμισθους, με μισθούς κάτω των €2.100 οι αυξήσεις μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 7%.
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