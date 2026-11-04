Σημαντική μείωση οφειλών στον ΕΟΑΑ - Κληρονόμησε «Μαύρη Τρύπα» €26 εκατ. - Οι απειλές για «Name & Shame» μείωσαν τις οφειλές κατά €12,6 εκατ.

Η προειδοποίηση για «Name & Shame»

Η σημαντική μείωση των οφειλών συνδέεται με σειρά αποφάσεων και ενεργειών που άρχισε να λαμβάνει το συμβούλιο του ΕΟΑΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ξεχωρίζει η δημόσια προειδοποίηση του συμβουλίου του Οργανισμού ότι θα προχωρούσε στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των μεγαλοοφειλετών που δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η προειδοποίηση είχε άμεσο αντίκτυπο, καθώς ακολούθησε μεγάλη ανταπόκριση από οφειλέτες.

Ειδικότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, το Συμβούλιο του ΕΟΑΑ αποφάσισε την προώθηση δικαστικών μέτρων για την είσπραξη των οφειλών. Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 ακολούθησε απόφαση για τη δημοσιοποίηση καταλόγου μεγαλοοφειλετών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Την περίοδο Δεκεμβρίου 2025–Ιανουαρίου 2026 απεστάλησαν προειδοποιητικές επιστολές σε οφειλέτες με χρέη άνω των €50.000. Στις 22 Απριλίου 2026 διαβιβάστηκαν 34 υποθέσεις σε δικηγορικά γραφεία για περαιτέρω ενέργειες, ενώ στις 12 Ιουνίου ακολούθησαν ακόμη τέσσερις. Στις 7 Ιουλίου απεστάλησαν 140 νέες προειδοποιητικές επιστολές για οφειλές άνω των €10.000, ενώ στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε οικονομικός επανέλεγχος του μητρώου οφειλών άνω των €10.000.

Και διακανονισμοί

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, ο ΕΟΑΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μεγάλες και χρονίζουσες οφειλές. Προς αυτή την κατεύθυνση, τηρεί δύο μητρώα οφειλετών αποχετευτικών τελών: ένα για οφειλές άνω των €50.000 και ένα για οφειλές από €10.000 μέχρι €50.000. Σε αυτά περιλαμβάνονται 214 διακριτές εγγραφές, συνολικού ποσού αναφοράς €10.995.871, οι οποίες αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και το 2025, συμπεριλαμβανομένων αποχετευτικών τελών και τελών ομβρίων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας είσπραξης, έχουν συμφωνηθεί 26 διακανονισμοί, συνολικού ποσού αναφοράς €2.470.776. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και δόσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, ενώ προς είσπραξη παραμένει μόνο το εκάστοτε ανεξόφλητο υπόλοιπο των ρυθμισμένων οφειλών. Μέσω των διακανονισμών, ο Οργανισμός επιδιώκει την ανάκτηση των οφειλών, παρέχοντας παράλληλα στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διευθετήσουν σταδιακά τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Οι 43 μεγαλοοφειλέτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τους 43 μεγάλους χρεώστες των πρώην Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, όπως είχαν καταγραφεί κατά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους από τον ΕΟΑΑ. Πρόκειται για ξενοδόχους και ντιβέλοπερ–εργολάβους, οι οποίοι στις 12 Ιουλίου 2024 είχαν συνολικές οφειλές ύψους €9.502.392, με το ποσό ανά περίπτωση να υπερβαίνει τις €90.500. Από το συγκεκριμένο ποσό έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα €4.426.654, δηλαδή το 46,6%. Για επιπλέον €1.215.968, που αντιστοιχούν στο 12,8% των αρχικών οφειλών, έχουν συμφωνηθεί διακανονισμοί σε έξι περιπτώσεις. Ωστόσο, ποσό €3.859.768 ή ποσοστό 40,6% εξακολουθεί να εκκρεμεί προς είσπραξη, χωρίς να έχει συμφωνηθεί οποιαδήποτε ρύθμιση. Από αυτό, €1.559.076 αφορούν οκτώ οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί. «Έχουμε καταντήσει οι τραπεζίτες κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών», σχολίασε στον «Π» ο πρόεδρος του ΕΟΑΑ, Γιάννης Καρούσος, επισημαίνοντας ότι έχουν ληφθεί νομικά μέτρα εναντίον των οκτώ μεγαλοοφειλετών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως ο ΕΟΑΑ δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ.

Νομοθετικές εισηγήσεις για τους μεγαλοοφειλέτες

Η προσπάθεια για ενίσχυση της εισπρακτικής ικανότητας του ΕΟΑΑ δεν περιορίζεται στις υφιστάμενες διαδικασίες. Με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιάννης Καρούσος, υπέβαλε δύο νομοθετικές εισηγήσεις προς υιοθέτηση και εφαρμογή, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μεγάλων και χρόνιων οφειλών προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη εισήγηση αφορά τη δυνατότητα δημοσιοποίησης, σε ετήσια βάση, των ονομάτων νομικών προσώπων - επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα πέραν των τεσσάρων ετών. Εν ολίγοις, ο κ. Καρούσος εισηγείται τη θεσμοθέτηση του μέτρου «Name & Shame».

Η δεύτερη εισήγηση προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της εξέτασης αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από τους ΕΟΑ, όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο ή συνδέονται άμεσα με την άδεια ή την υπηρεσία που ζητείται. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται προηγούμενη γραπτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων, καθώς και η δυνατότητα εξόφλησης ή διευθέτησης των οφειλών τους μέσω διακανονισμού.

Μπλόκο στις άδειες

Τη δεύτερη εισήγησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, η οποία αφορά τη σύνδεση της έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών με την εξόφληση οφειλών, ο Γιάννης Καρούσος εφαρμόζει ήδη στην πράξη εδώ και μερικούς μήνες, με στόχο να περιορίσει τη δημιουργία νέων εκκρεμοτήτων από οφειλέτες του οργανισμού.

Με οδηγίες του, τέθηκε ως προϋπόθεση για την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης έκδοσης πολεοδομικής ή οικοδομικής άδειας η προσκόμιση βεβαίωσης ότι ο αιτητής δεν έχει οφειλές προς τον οργανισμό. «Δεν μπορεί κάποιος να αιτείται νέες άδειες εάν δεν προσκομίζει βεβαίωση ότι δεν χρωστά στον οργανισμό», δήλωσε στον «Π» ο κ. Καρούσος.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι η εντατικοποίηση των εισπρακτικών ενεργειών έχει συμβάλει στη μείωση των οφειλών προς τον ΕΟΑΑ. Οι εισπράξεις από παλαιές οφειλές και οι δεκάδες διακανονισμοί καταδεικνύουν την εντατικοποίηση της προσπάθειας για είσπραξη των χρεών. Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, για τον Γιάννη Καρούσο είναι η συνέχιση αυτής της προσπάθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μεγαλοοφειλέτες που εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.