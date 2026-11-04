Ανάμεσα στα υπόλοιπα που διαδραματίζονται ενόψει Προεδρικών εκλογών, έχουμε να ζήσουμε ακόμη ένα επεισόδιο το οποίο αναμένεται σύντομα στις οθόνες. Πρόκειται για την απόφαση του Φειδία Παναγιώτου και της Άμεσης Δημοκρατίας για τον υποψήφιο που θα στηρίξει στην εκλογική διαδικασία.
Περιμένουμε να μάθουμε το κριτήριο του Φειδία
Το πιο ενδιαφέρον θα είναι η προσπάθεια να δικαιολογήσει την όποια απόφαση ληφθεί από το κόμμα του, ή από την εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας. Δηλαδή θα ληφθούν υπόψη πολιτικά κριτήρια, θέσεις για το Κυπριακό και την οικονομία, θέσεις για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα; Για να δούμε. Εκτός βέβαια και εάν κόψει ο νους του να αποφασίσει με άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα το πόσο δημοφιλής είναι ο υποψήφιος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εάν, δε, χρειαστεί στο δεύτερο γύρο να υποστηρίξει άλλον υποψήφιο, το έργο γίνεται πιο πολύ διασκεδαστικό έως και ανησυχητικό.
ΣΙΩΠ
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