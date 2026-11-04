Περιμένουμε να μάθουμε το κριτήριο του Φειδία

Το πιο ενδιαφέρον θα είναι η προσπάθεια να δικαιολογήσει την όποια απόφαση ληφθεί από το κόμμα του, ή από την εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας. Δηλαδή θα ληφθούν υπόψη πολιτικά κριτήρια, θέσεις για το Κυπριακό και την οικονομία, θέσεις για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα; Για να δούμε. Εκτός βέβαια και εάν κόψει ο νους του να αποφασίσει με άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα το πόσο δημοφιλής είναι ο υποψήφιος στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εάν, δε, χρειαστεί στο δεύτερο γύρο να υποστηρίξει άλλον υποψήφιο, το έργο γίνεται πιο πολύ διασκεδαστικό έως και ανησυχητικό.

ΣΙΩΠ