Κόντρα στην ηγεσία της Ελεγκτικής

Λάδι στη φωτιά έριξαν οι τοποθετήσεις του νυν Γενικού Ελεγκτή Αντρέα Παπακωνσταντίνου, για τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή: «συμμετέχει στη διευθυντική ομάδα, γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, σίγουρα πρέπει να εργάζεται, αλλά ας το αφήσουμε ως εδώ», ανέφερε.

Επί της ουσίας, με την τοποθέτησή του ο κ. Παπακωνσταντίνου άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει θέμα στη συνεργασία με τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, Κυριάκο Κυριάκου. Κάτι που επιβεβαιώθηκε με τη γραπτή δήλωση του κ. Κυριάκου την περασμένη Δευτέρα.

Ο κ. Κυριάκου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι, «εκτελώ ανελλιπώς όλα τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή υπαινιγμός ότι δεν επιθυμώ να εργαστώ ή ότι ευθύνομαι για την περιορισμένη αξιοποίησή μου είναι απολύτως αβάσιμος. Αντιθέτως, έχω ζητήσει επανειλημμένα, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια γραπτώς, να μου ανατεθούν περισσότερα και ουσιαστικότερα καθήκοντα». Πρόσθεσε επίσης ότι, με επιστολή ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2025 προς τον νυν Γενικό Ελεγκτή, εξήγησε ότι ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής οφείλει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να έχει ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ζήτησε τον σαφή καθορισμό των καθηκόντων του.

Σε αυτή την επιστολή, ο κ. Κυριάκου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, «η διατύπωση του άρθρου 116 του Συντάγματος, καθιστά σαφές ότι η συνταγματική υποχρέωση όπως ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής, βοηθά τον Γενικό Ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συνεπάγεται και αντίστοιχη υποχρέωση καθορισμού των γενικών καθηκόντων που θα ασκεί ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής (υπό τις γενικές οδηγίες πάντοτε του Γενικού Ελεγκτή). Η επιστολή κατέληγε ως εξής: «Με δεδομένη τη ρητή συνταγματική υποχρέωση όπως ο Γενικός Ελεγκτής επικουρείται υπό του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, [...] σας καλώ όπως προχωρήσετε στον σαφή καθορισμό των καθηκόντων μου ως συνταγματικά προβλέπεται».

Σύμφωνα πάντα με τον ισχυρισμό του κ. Κυριάκου, στην επιστολή που ο ίδιος επικαλείται, σχεδόν ένα χρόνο μετά, δεν έλαβε απάντηση από τον Γενικό Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου.

Ο «Π» επικοινώνησε χθες με το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή προκειμένου να σχολιάσει τις αναφορές του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή σχετικά με τα καθήκοντά του. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Πάντως δεδομένου ότι ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής αφυπηρετεί το 2029, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και να συνυπάρξουν με τον Γενικό Ελεγκτή στην Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως επίσης και να γίνει ξεκάθαρο ποια είναι τα καθήκοντα του καθενός, στη βάση, πάντοτε και των προνοιών του Συντάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η κόντρα που φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει, θα μεγαλώνει χωρίς οποιοσδήποτε να μπορεί να προβλέψει ποια κατάληξη θα έχει.