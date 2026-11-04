Η παγίδα χρέους της Γαλλίας και η Δημοκρατική Εξέγερση

Η κρίση του ευρώ της περιόδου 2010–2014 διαγνώστηκε εσφαλμένα ως ηθική αποτυχία σπάταλων κρατών, και όχι ως εγγενές δομικό ελάττωμα της ίδιας της νομισματικής ένωσης. Εκείνοι οι αρχικοί κλυδωνισμοί απορροφήθηκαν, καθότι οι πληγείσες οικονομίες αντιπροσώπευαν ένα περιορισμένο μερίδιο της συνολικής παραγωγής της Ευρωζώνης, η ισχυρή εξαγωγική μηχανή της Γερμανίας περιφρουρούσε τη φερεγγυότητα της ηπείρου, και ο παγκόσμιος αποπληθωρισμός παρείχε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ευχέρεια να υποστηρίζει τους κρατικούς ισολογισμούς και να συμπιέζει τις διαφορές αποδόσεων (spreads) των ομολόγων, χωρίς να πυροδοτεί εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις.

Η μετάσταση στον ευρωπαϊκό πυρήνα

Ωστόσο, αυτό το θεσμικό ανάχωμα έχει πλέον καταρρεύσει. Η κρίση χρέους μετατοπίστηκε απευθείας στον διοικητικό και πολιτικό πυρήνα της Ευρώπης: τη Γαλλία. Αυτή η αποσταθεροποίηση δεν αποτελεί ούτε εξωγενές σοκ ούτε παροδική διοικητική αστοχία. Τουναντίον, αντανακλά τη συστημική εξάντληση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική επί μία ολόκληρη γενιά. Η τεχνοκρατική ηγεσία του Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε ότι οριακές μικροοικονομικές προσαρμογές, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις θα πυροδοτούσαν ως δια μαγείας μια θεαματική οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 3% έως 4%, επαρκή για την υπερκέραση των ανατοκιζόμενων κρατικών υποχρεώσεων. Επρόκειτο για τη φρούδα πεποίθηση ότι μια γραφειοκρατική ελίτ, αποκομμένη από την πραγματικότητα, μπορεί να μικροδιαχειριστεί την οικονομία και να σχεδιάσει την ανάπτυξη «από πάνω προς τα κάτω».

Η ανάπτυξη αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Οι συνήθεις μεταρρυθμίσεις ελευθεροποίησης των αγορών απέτυχαν να αποδώσουν βιώσιμα και διαρκή κέρδη παραγωγικότητας. Αντιθέτως, αποψίλωσαν τις δημόσιες υποδομές από αναγκαίους πόρους, διεύρυναν τις κοινωνικές ανισότητες και διάβρωσαν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, η Γαλλία παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα καθεστώς δομικής στασιμότητας. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε στο 1,0% κατά την περίοδο 2009–2025 από 2,3% την προηγούμενη δεκαπενταετία, υπολειπόμενος ακόμη και του μετα-Brexit, Ηνωμένου Βασιλείου. Η χώρα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα δυσθεώρητο βουνό χρέους, που υπερβαίνει τα €3,4 τρισεκατομμύρια, καθιστώντας τη Γαλλία τον μεγαλύτερο απόλυτο οφειλέτη στην Ευρώπη. Όταν οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις του κράτους υπερβαίνουν μόνιμα την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, η εξυπηρέτηση του χρέους παύει να αποτελεί μια ακαδημαϊκή λογιστική υπόθεση και μετατρέπεται σε μηχανισμό που απομυζά το δημόσιο κεφάλαιο και την εγχώρια ευημερία.

Δημοσιονομικός κανιβαλισμός

Ο πρωταρχικός μηχανισμός μετάδοσης αυτής της κρίσης συμπυκνώνεται στον κύκλο αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους, μέσω του οποίου το ευκίνητο παγκόσμιο κεφάλαιο ασκεί ουσιαστικά δομικό βέτο στις επιλογές της εγχώριας πολιτικής. Οι κυβερνήσεις δεν εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους από τα τρέχοντα φορολογικά έσοδα, αλλά εκδίδουν νέους τίτλους αντικατάστασής τους με τις επικρατούσες αποδόσεις της δευτερογενούς αγοράς. Καθώς η Γαλλία καλείται να αναχρηματοδοτεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, το κόστος του δανεισμού δεκαετούς διάρκειας εκτινάχθηκε από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 1%–2% σε ποσοστά μεταξύ 5% και 6%. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την τακτική διαχείριση του χρέους σε άμεσο δημοσιονομικό αυτοκανιβαλισμό. Οι ετήσιες δαπάνες για τόκους συναγωνίζονται πλέον τον προϋπολογισμό της εθνικής άμυνας, εγκλωβίζοντας το κράτος σε μια δυναμική απομυζητικής έκδοσης νέου χρέους αποκλειστικά για την αποζημίωση των εξωτερικών θεσμικών επενδυτών, την ίδια στιγμή που αποεπενδύει συστηματικά από τα δημόσια έργα και υποδομές.

Την εσωτερική αυτή εξάντληση επιτείνει η τρωτότητα που απορρέει από τη γεωπολιτική έκθεση της χώρας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκοψε τη Δυτική Ευρώπη από το φθηνό, μέσω αγωγών, ρωσικό φυσικό αέριο, μια κρίσιμη επιδότηση που ιστορικά απορροφούσε τις επιπτώσεις από τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις της εργοδοσίας και τις ακαμψίες του μισθολογικού κόστους στη μεταποίηση. Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές αναταραχές στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής αύξησαν τα ασφάλιστρα ναύλων και τη μεταβλητότητα των εμπορευματικών μεταφορών. Αυτοί οι κλυδωνισμοί στην πλευρά της προσφοράς παγίωσαν τον δομικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 3%–4%, διαβρώνοντας την πραγματική αγοραστική δύναμη και καταστέλλοντας την εγχώρια κατανάλωση.

Σε ένα πλαίσιο «ενσωματωμένου φιλελευθερισμού», τα κυρίαρχα κράτη αναπτύσσουν αντισταθμιστικούς μηχανισμούς απορρόφησης κραδασμών - όπως νομισματικές υποτιμήσεις, στοχευμένες πιστωτικές πολιτικές ή άμεση νομισματοποίηση μέσω της κεντρικής τράπεζας - προκειμένου να προστατεύσουν την κοινωνία από τις εξωτερικές αναταράξεις. Ωστόσο, προσδεμένο σε μια άκαμπτη νομισματική ένωση που στερείται αντίστοιχης ευρωπαϊκής δημοσιονομικής δημοκρατικότητας, το γαλλικό κράτος παραιτήθηκε εκουσίως από αυτά τα εργαλεία. Δεν διαθέτει τη δυνατότητα υποτίμησης του νομίσματος για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, ούτε μπορεί το γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών να κατευθύνει τη νομισματική πολιτική. Κατά συνέπεια, το κράτος παραμένει πλήρως εκτεθειμένο στην πειθαρχία των δευτερογενών αγορών ομολόγων, οι οποίες τιμωρούν συστηματικά τους κρατικούς τίτλους που εκδίδονται από χώρες με απείθαρχα ή μη συνεργάσιμα εκλογικά σώματα.

Εκτελεστική εξουσία και κοινωνική εξέγερση

Η υπέρβαση αυτής της κρίσης απαιτεί ένα συνεκτικό κοινωνικό συμβόλαιο, δομική φορολογική μεταρρύθμιση και διπλωματικό ρεαλισμό. Αντί αυτού, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήρες πολιτικό αδιέξοδο, διαιρεμένη σε τρία ασυμβίβαστα μπλοκ. Το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε περικοπή στις δημόσιες υπηρεσίες και απαιτεί από το κεφάλαιο να αναλάβει το κόστος της δημοσιονομικής σταθεροποίησης - μια ατζέντα την οποία οι χρηματαγορές τιμωρούν αμέσως με μαζικές πωλήσεις ομολόγων. Το προεδρικό κέντρο έχει απολέσει τη λαϊκή του νομιμοποίηση και στερείται νομοθετικής πλειοψηφίας για την άσκηση διακυβέρνησης. Και η εθνικιστική δεξιά υπό τη Μαρίν Λεπέν, προβάλλει μια αριθμητική αντίφαση, προσφέροντας μη χρηματοδοτούμενες υποσχέσεις που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια των ανισοτήτων.

Καθώς κανένα από τα πολιτικά αυτά στρατόπεδα δεν δύναται να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, η εκτελεστική εξουσία προσφεύγει στη διακυβέρνηση μέσω διαταγμάτων. Η συστηματική επίκληση από τον Εμανουέλ Μακρόν του Άρθρου 49,3 του Γαλλικού Συντάγματος παρακάμπτει τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για τον κρατικό προϋπολογισμό και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η τακτική αυτή απογυμνώνει την κεντρική παραδοχή της τεχνοκρατικής διακυβέρνησης, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει τη δημοκρατική διαβούλευση ως μια ανεπιθύμητη τριβή που πρέπει να εξοβελιστεί. Η επιβολή πολιτικών με προεδρικά διατάγματα, μετά τη διάλυση της λαϊκής συναίνεσης, στερεί από τους πολίτες την πολιτική τους αυτενέργεια και μετατρέπει τη δημοκρατία σε διοικητικό εργαλείο για τον καθησυχασμό των πιστωτών του κράτους.

Από την πλευρά τους, οι θεσμικοί διαχειριστές κεφαλαίων αντέδρασαν διευρύνοντας τη διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών ομολόγων (OATs) και των γερμανικών τίτλων (Bunds) σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές παρερμηνεύουν αυτή τη διεύρυνση ως ανησυχία για τα αμιγώς δημοσιονομικά μεγέθη. Στην πραγματικότητα, η αγορά ομολόγων προεξοφλεί την πολιτική απονομιμοποίηση: ένα κράτος που αναγκάζεται να κυβερνά με διατάγματα, έχοντας απολέσει τη συναίνεση της κοινωνίας, αδυνατεί να εγγυηθεί τη μακροπρόθεσμη κοινωνική ή χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι αλλεπάλληλοι κύκλοι κοινωνικής αναταραχής, οι αποκλεισμοί των αυτοκινητοδρόμων από τους αγρότες και οι παραλυτικές απεργίες στις μεταφορές συνιστούν την προβλέψιμη δημοκρατική αντίδραση απέναντι στη βίαιη αποσύνδεση της αγοράς από την κοινωνία. Επί γενεών, το γαλλικό κοινωνικό συμβόλαιο εδραζόταν σε μια σαφή συμφωνία: οι πολίτες αποδέχονταν υψηλή φορολογική επιβάρυνση και εκτεταμένη κρατική ρύθμιση, με αντάλλαγμα ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, καθολικές δημόσιες υπηρεσίες και συνταξιοδοτική ασφάλεια. Σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον όπου οι ανελαστικές δαπάνες διαβίωσης -διατροφή, θέρμανση, στέγαση- συμπιέζουν το βιοτικό επίπεδο, η προσπάθεια του κράτους να επιβάλει λιτότητα -αυξάνοντας τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και παγώνοντας τους μισθούς στο δημόσιο- παραβιάζει ευθέως αυτή τη θεμελιώδη κοινωνική συμφωνία.

Αυτή η λαϊκή αντίσταση θέτει ένα ανυπέρβλητο κατώτατο όριο στις κρατικές δαπάνες. Ενώ οι αγορές ομολόγων απαιτούν αυστηρή και πολυετή περιστολή των ελλειμμάτων, κάθε απόπειρα περικοπής των κοινωνικών παροχών πυροδοτεί ακαριαία μαζικές κινητοποιήσεις. Αντίστοιχα, η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας επιβαρύνει μια μεσαία τάξη που βρίσκεται ήδη στα όριά της, τροφοδοτώντας την αντισυστημική ψήφο. Το γαλλικό κράτος βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μέγγενη: η δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλεται από τις παγκόσμιες χρηματαγορές και οι δημοκρατικές απαιτήσεις της εγχώριας κοινωνίας έχουν καταστεί απολύτως αμοιβαία αποκλειόμενες.

Η πορεία προς τα εμπρός

Η Γαλλία έχει εξαντλήσει τα λειτουργικά όρια του τεχνοκρατικού μοντέλου. Η παραδοχή ότι τα διοικητικά διατάγματα μπορούν να υποκαθιστούν επ' αόριστον τη δημοκρατική συναίνεση, έχει καταρρεύσει. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα. Αποτελεί τη γεωργική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της, μια πυρηνική δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μπορεί να υποβληθεί σε εξωτερικές δημοσιονομικές επιταγές σχεδιασμένες από τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες ή τη Φρανκφούρτη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Όταν ένα οικονομικό πλαίσιο απαιτεί συνταγματικές παρακάμψεις και κοινωνικό καταναγκασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους, η δυσλειτουργία εντοπίζεται στο ίδιο το σύστημα διακυβέρνησης και όχι στις κινητοποιήσεις στους δρόμους.

Η σταθεροποίηση της Γαλλικής Δημοκρατίας απαιτεί την αντιμετώπιση των δομικών αιτίων της παρακμής σε τρία αλληλένδετα μέτωπα:

Πρώτον, διπλωματική αποκλιμάκωση και στρατηγική αυτονομία: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να διαρρήξουν τους δεσμούς με την κατεστημένη ορθοδοξία της εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκοντας ουσιαστική στρατηγική αυτονομία. Η αποκατάσταση της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και η συγκράτηση του πληθωρισμού στο βιομηχανικό κόστος προϋποθέτουν μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία, η οποία θα ομαλοποιεί το ευρασιατικό εμπόριο και θα αποκαθιστά τις προβλέψιμες ενεργειακές ροές.

Δεύτερον, συντονισμένη κατανομή κεφαλαίων και κοινό ευρωπαϊκό χρέος: Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες οφείλουν να αντικαταστήσουν την αυτοκαταστροφική δημοσιονομική λιτότητα με ένα συντονισμένο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Αντί για περιστολή δαπανών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευθύνει πόρους μεγάλης κλίμακας στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις υποδομές της ενεργειακής μετάβασης και στην ψηφιακή αυτάρκεια - επενδύσεις εγγυημένες από κοινά ευρωπαϊκά χρεόγραφα και χρηματοδοτούμενες από στοχευμένες επιβαρύνσεις επί των οικονομικών προσόδων και του συγκεντρωμένου εταιρικού πλούτου.

Τρίτον, αποκατάσταση της δημοκρατικής διακυβέρνησης: Το Ελιζέ οφείλει να τερματίσει την αυταρχική διακυβέρνηση μέσω διαταγμάτων, επιδεικνύοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στα κοινοβουλευτικά προνόμια και επαναδιαπραγματευόμενο ένα βιώσιμο κοινωνικό συμβόλαιο με τα συνδικάτα και τους θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών.

Μόνο ο συνδυασμός διπλωματικού ρεαλισμού, στοχευμένων παραγωγικών επενδύσεων και εγχώριας δημοκρατικής ανανέωσης μπορεί να αποτρέψει την κρατική αφερεγγυότητα και να αποκαταστήσει τη σταθερότητα στον πυρήνα της Ευρώπης.

*Οικονομολόγου και προέδρου της Κυπριακής Οικονομικής Εταιρείας. Το άρθρο είναι, επίσης, διαθέσιμο στο Substack του συγγραφέα (https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published).