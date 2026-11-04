Σοκαριστήκαμε με τους ανήλικους και το αλκοόλ

Η υπόθεση με το Halloween party στη Λεμεσό μοιάζει όμως πολύ πιο σοβαρή γιατί τόσοι νέοι κατέληξαν στο νοσοκομείο από την κατάχρηση αλκοόλ, κυρίως γιατί δεν είναι ενήμεροι για τις συνέπειες, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξέρει την ποιότητα των ποτών που κατανάλωσαν. Διοργανωτές και ιδιοκτήτες τα οικονόμησαν, κάνοντας πως δεν «θυμούνται» τη νομοθεσία, η κοινωνία «σοκαρίστηκε» 1-2 μέρες και συνεχίζουμε.

Κατανοητό απόλυτα ότι η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και δεν επιτρέπει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους. Ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε και να στρουθοκαμηλίζουμε. Οι ανήλικοι και στην Κύπρο και σε όλο τον δυτικό κόσμο καταναλώνουν αλκοόλ, ενίοτε και σε τεράστιες ποσότητες.

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