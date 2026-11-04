Πού είναι το Υπουργείο Υγείας

Γιατί η επίσημη ενημέρωση των πολιτών για μια τόσο σοβαρή υπόθεση αφήνεται στο εμπλεκόμενο νοσηλευτήριο; Και αλήθεια, εάν επρόκειτο για δημόσιο νοσηλευτήριο, θα υπήρχε η ίδια διακριτικότητα στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του; Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί διαφάνεια, όχι επιλεκτική ενημέρωση. Κάποιος στο υπουργείο οφείλει επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη της επίσημης ενημέρωσης.

Η Πολυκλινική Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, δεν αποτέλεσε την πηγή μόλυνσης του νεογνού από λεγεωνέλλα. Το Υπουργείο Υγείας, όμως, πού βρίσκεται; Αρχικά απέφυγε να κατονομάσει το ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Στη συνέχεια δόθηκε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του, χωρίς το υπουργείο να εξηγήσει επισήμως τους λόγους. Και τώρα, ενώ η Πολυκλινική επικαλείται ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο δρ Μιχάλης Μενδρής, μέλος της επιδημιολογικής ομάδας του υπουργείου, δήλωνε χθες ότι εξακολουθούν να αναμένονται αποτελέσματα. Ποιος, λοιπόν, έχει τη σωστή εικόνα;

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