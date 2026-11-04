Η ελληνοαμερικανίδα Νικόλ Μαλλιωτάκη επανεξελέγη στη Νέα Υόρκη - Κόρη Κρητικού μετανάστη και Κουβανής, οι θέσεις υπέρ της Κύπρου

Η Μαλλιωτάκη αντιμετώπισε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Μάικλ ΝτεΣίλις (Michael DeCillis), διεκδικώντας νέα θητεία στο Κογκρέσο. Η εκλογική της περιφέρεια περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν.

Η 45χρονη πολιτικός, ελληνικής και κουβανικής καταγωγής, εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2020, επικρατώντας του Δημοκρατικού Μαξ Ρόουζ. Προηγουμένως είχε υπηρετήσει στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης, ενώ το 2017 ήταν υποψήφια δήμαρχος της πόλης απέναντι στον Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Η Μαλλιωτάκη έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η εκλογική της αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να περιορίσουν τις απώλειές τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τους Δημοκρατικούς να διεκδικούν την επιστροφή στην πλειοψηφία.

Η επανεκλογή της Νικόλ Μαλλιωτάκη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Κύπρο, καθώς η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές των κυπριακών θέσεων στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ως αντιπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus, έχει ταχθεί υπέρ της οριστικής άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Τον Μάρτιο του 2026 είχε καταδικάσει την αναφερόμενη ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών στα κατεχόμενα, ζητώντας από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να προωθήσει τη σχετική νομοθεσία για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ–Κύπρου.