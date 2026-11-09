Μουσιούττας: Κεντρικός πυλώνας του κράτους πρόνοιας η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος «επαρκούς, δίκαιου και βιώσιμου». Μεταξύ των προβλέψεων περιλαμβάνονται η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων, η πίστωση περιόδων κατά τις οποίες κάποιος φρόντιζε παιδί ή ηλικιωμένο γονέα, ώστε να μην επιβαρύνεται η σύνταξή του, καθώς και η άμβλυνση της αναλογιστικής μείωσης για όσους συνταξιοδοτούνται στα 63. Όπως σημείωσε, διασφαλίζεται ρητά ότι κανείς δεν θα χάσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τη μετάβαση.

«Για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε αυτή τη Στέγη, για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους, η μεταρρύθμιση αυτή σημαίνει ένα Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σταθερό και αξιόπιστο, που θα είναι εκεί και για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Ο Υπουργός ενέταξε την προσπάθεια στη συνολική κυβερνητική πολιτική, σημειώνοντας ότι, με υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και ανθεκτική οικονομία, η Κυβέρνηση επενδύει στην Υγεία, την Παιδεία και το κράτος πρόνοιας. Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 και, όπως είπε, προβλέπει αυξημένο αφορολόγητο και εκπτώσεις που λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά βάρη των νοικοκυριών, καθώς και στη μεταρρύθμιση στην παιδεία.

Εξαίροντας το έργο της Στέγης Καϊμακλίου, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι εκφράζει την αποστολή του Υπουργείου για αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων και στήριξη όσων τους φροντίζουν. Η Στέγη ιδρύθηκε το 1984, με πρωτοβουλία της Κοινότητας Καϊμακλίου και του αείμνηστου Γιάννη Τσιαττάλα. Σήμερα φιλοξενεί 70 ανθρώπους και απασχολεί περίπου 70 επαγγελματίες, ανέφερε.

Στη Στέγη λειτουργούν Κέντρο Ημέρας για άτομα με Αλτσχάιμερ και άνοια, Κέντρο Αποκατάστασης και Φυσιοθεραπείας, καθώς και πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η Στέγη είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος LLM Care στην Κύπρο, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας και διοργανώνει τους Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Στέγη, εθνικός εκπρόσωπος του παγκόσμιου κινήματος Giving Tuesday στην Κύπρο από το 2022, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των φετινών δράσεων. Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι γενναιοδωρία δεν είναι μόνο η οικονομική συνεισφορά, αλλά και η προσφορά χρόνου, υπομονής και παρουσίας. Ως παράδειγμα ανέφερε τον Θάνο Καραγιάννη, ο οποίος θα τρέξει τα 42 χιλιόμετρα του Μαραθωνίου της Αθήνας για τη Στέγη.

Ο Υπουργός υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Στέγη, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη αναγνώριση του έργου που επιτελείται επί 42 χρόνια. Απευθυνόμενος στους φιλοξενούμενους, κατέληξε: «θα είμαστε πάντα δίπλα σας».

Πηγή: ΚΥΠΕ