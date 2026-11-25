Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην Ένωση Νέων «Τραστ», σε εκδήλωση με θέμα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα κυμανθούν από 5% έως 55% και θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση, σημείωσε, κατευθύνεται σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη έως 600 ευρώ θα έχουν εγγυημένη αύξηση τουλάχιστον 30 ευρώ τον μήνα, άμεσα με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ανέφερε. Συνολικά, περίπου 123.000 σημερινοί συνταξιούχοι θα δουν αύξηση, πάνω από 50.000 θα λάβουν περισσότερα από 100 ευρώ επιπλέον τον μήνα και πάνω από 10.000 θα έχουν αύξηση άνω των 200 ευρώ.

Παρουσιάζοντας ενδεικτικά παραδείγματα, ο Υπουργός είπε ότι εργαζόμενος με χαμηλές απολαβές και 35 χρόνια ασφάλισης, ο οποίος σήμερα λαμβάνει περίπου 640 ευρώ, θα φτάσει περίπου στα 830 ευρώ. Εργαζόμενος με μεσαίες απολαβές και τα ίδια χρόνια ασφάλισης, που σήμερα παίρνει περίπου 850 ευρώ, θα λαμβάνει γύρω στα 1.000 ευρώ. Επίσης, άτομο με χαμηλές προς μεσαίες απολαβές και 42 χρόνια εισφορών, του οποίου η σύνταξη ανέρχεται σήμερα σε 760 ευρώ, θα λαμβάνει περίπου 980 ευρώ, δηλαδή αύξηση γύρω στο 30%.

Για τους νεότερους, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι για πρώτη φορά το κράτος θα καταβάλλει εισφορές για όσους βρίσκονται εκτός εργασίας για δικαιολογημένους λόγους. Ως παραδείγματα ανέφερε γονείς που μένουν στο σπίτι με τα παιδιά, όσους φροντίζουν ηλικιωμένο γονιό, φοιτητές και φοιτήτριες, άτομα με αναπηρία και νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η αναλογιστική μείωση στη βασική σύνταξη για όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στα 63 αντί στα 65 θα περιοριστεί από 12% σε 7,5%. Η ρύθμιση θα ισχύσει και για όσους συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η μεταρρύθμιση, πρόσθεσε, θωρακίζει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κρατικός δανεισμός από το Ταμείο σταματά και, όπως είπε, «το κράτος αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά το χρέος». Το Ταμείο θα αποκτήσει πραγματικά επενδυμένα κεφάλαια, με διαφάνεια και κανόνες διακυβέρνησης διεθνών προδιαγραφών.

Αναφερόμενος στα Ταμεία Προνοίας, ο Υπουργός είπε ότι σήμερα συμμετέχει σε αυτά μόνο ένας στους τέσσερις εργαζομένους και συνήθως όχι οι ομάδες που τα χρειάζονται περισσότερο, όπως οι χαμηλόμισθοι και όσοι εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις. Ο διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, έχει ξεκινήσει σε εβδομαδιαίες συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

«Δεν θα προδικάσω το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου, γιατί τα ερωτήματα είναι σοβαρά και χρήζουν ουσιαστικής και ενδελεχούς συζήτησης», είπε. Μεταξύ των θεμάτων που συζητούνται είναι αν η συμμετοχή θα είναι υποχρεωτική ή θα γίνεται με αυτόματη εγγραφή και δικαίωμα εξόδου, αν η παροχή θα αφορά εφάπαξ ποσό ή μηνιαίο εισόδημα και πώς θα προστατευθούν τα Ταμεία που λειτουργούν ήδη με επιτυχία.

«Ο στόχος μας, όμως, είναι ξεκάθαρος. Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο να αποκτήσει, πέρα από τη σύνταξη του ΤΚΑ, και ένα δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ακόμη ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα αλλαγών, στο οποίο περιλαμβάνονται η φορολογική μεταρρύθμιση, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026, και η μεταρρύθμιση στην Παιδεία.

Ανέφερε ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και η ανεργία παραμένει σταθερά κάτω από 4%. Πρόσθεσε ότι με τους κοινωνικούς εταίρους επιτεύχθηκαν πρόσφατα δύο ιστορικές συμφωνίες: για την πλήρη αποκατάσταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, η οποία θα φτάσει στο 100% τον Ιούλιο του 2027, και για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Τα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με τον Υπουργό, μειώθηκαν σωρευτικά κατά 32% την τελευταία πενταετία, ενώ μόνο φέτος καταγράφηκαν πάνω από 100.000 συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης.

Αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «μια οικονομία ανθεκτική είναι αυτή που μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία και στο Κράτος Πρόνοιας, χωρίς να φορτώνουμε λογαριασμούς στις επόμενες γενιές».

Πηγή: ΚΥΠΕ