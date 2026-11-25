Όπως δήλωσε, τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν τις διαδικασίες εκποίησης και πλειστηριασμού προσφυγικών κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά μίσθωσης. Πρόκειται για κατοικίες σε προσφυγικούς συνοικισμούς, χτισμένες σε τουρκοκυπριακή γη. Με κοινή προσπάθεια, ανέφερε, τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύτηκαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι οργανισμοί που εμπλέκονται να μην προχωρούν πλέον σε εκποιήσεις ή πλειστηριασμούς που αφορούν πιστοποιητικά μίσθωσης.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το θέμα των ανηλίκων που γίνονταν δεκτοί από τράπεζες ως εγγυητές ή συνοφειλέτες. Η Επιτροπή ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να εντοπίσουν τις περιπτώσεις και να απαλλάξουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους από τις σχετικές υποχρεώσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Κέττηρος αναφέρθηκε σε περίπτωση που παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής: ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν 15 ετών όταν έγινε συνοφειλέτης μαζί με τον πατέρα του, είναι σήμερα κοντά στα 50 και δεν μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Όπως είπε, παραπέμπεται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και αντίστροφα, ενώ η γραφειοκρατία δεν του επιτρέπει να διευθετήσει την εκκρεμότητα. Σύμφωνα με τον βουλευτή, υπάρχει βούληση από την πλειοψηφία για κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου στην αρμόδια Επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για αναδρομική καταβολή της επιδότησης στεγαστικού επιτοκίου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση και η πρόταση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια. Την πρόταση, σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, στηρίζουν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και η Ένωση Κατεχόμενων Κοινοτήτων Αμμοχώστου.

Η ρύθμιση σημαίνει ότι, ακόμη και αν ο Φορέας χρειαστεί τρία ή τέσσερα χρόνια για να εξετάσει μια αίτηση, ο αιτητής δεν θα επωμίζεται πλέον τις συνέπειες της καθυστέρησης. Με την έγκριση της αίτησης, θα καταβάλλεται στον λογαριασμό του ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που δικαιούται, αναδρομικά.

Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ζήτησε με επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών να του επιτραπεί να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή, ώστε η επιδότηση στεγαστικού επιτοκίου να αρχίζει από το 0% αντί από το 1%. Ο κ. Κέττηρος δήλωσε ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο είναι να εφαρμοστεί ο νόμος.

Ο πρόεδρος του ΚΦΙΚΒ ενημέρωσε ακόμη ότι ο Φορέας αποδέχθηκε εισήγηση να μην απαιτούνται πλέον πρόσθετοι συνοφειλέτες ή εγγυητές για σπουδαστικά δάνεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητείται ένας επιπλέον εγγυητής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αλλά αυτό δεν θα αποτελεί τον κανόνα. Όπως ανέφερε ο κ. Κέττηρος, στόχος είναι ο Φορέας να διατηρήσει τον χαρακτήρα του και να συνεχίσει να δίνει αξία στις περιουσίες στις κατεχόμενες περιοχές, ώστε οι εκτοπισμένοι να μην αναγκάζονται να τις πωλούν.

Για την αποφυλάκιση του κ. Αϊκούτ, ο οποίος καταδικάστηκε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, ο κ. Κέττηρος είπε ότι συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00. Ανέφερε ότι αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που προσκλήθηκαν επικοινώνησαν με τη Βουλή, δηλώνοντας πως δεν μπορούν να παρευρεθούν.

«Εμείς λέμε ότι η συνεδρία θα γίνει και τα ερωτήματα θα τεθούν στο τραπέζι. Όσοι θεωρούν ότι έχουν τις απαντήσεις, ας παρευρεθούν. Όσοι θέλουν να κρυφτούν, μπορούν να μην έρθουν και να κρυφτούν. Είναι και αυτό μια ένδειξη αυτογνωσίας», δήλωσε.

Η δήλωση φέρει ημερομηνία 24.11.2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ