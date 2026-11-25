H γνωμοδότηση της Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα "ότι το Σχέδιο Προϋπολογισμού της Κύπρου συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δημοσιονομικής πολιτικής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς η δημοσιονομική θέση για το 2027 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Ωστόσο, η Κύπρος διατρέχει τον κίνδυνο να υπερβεί σημαντικά το ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών δαπανών που συνέστησε το Συμβούλιο για το 2027".

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των συστάσεων θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του εαρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί στις αρχές Ιουνίου 2027.

Η απόκλιση στις δαπάνες

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αύξηση των καθαρών δαπανών το 2027 θα περιοριστεί στο 4%, κάτω από το ανώτατο όριο 5,4% που έχει θέσει το Συμβούλιο. Ωστόσο, η υπέρβαση των προηγούμενων ετών εξακολουθεί να επιβαρύνει τη σωρευτική εικόνα. Ειδικότερα, το 2025 η αύξηση των καθαρών δαπανών έφθασε το 8,9%, έναντι συστημένου ορίου 6%, ενώ για το 2026 προβλέπεται αύξηση 8,2%, σημαντικά υψηλότερη από το όριο του 5%.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δημοσιονομικό πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης θα αυξηθεί από 2,9% του ΑΕΠ το 2026 σε 3,2% το 2027. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι ακόμη πιο αισιόδοξο, προβλέποντας πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ για το 2027, έναντι 2,8% το 2026.

Αντίστοιχα, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 46,3% του ΑΕΠ το 2026 σε 40,6% το 2027, σύμφωνα με την Επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει μικρότερη αποκλιμάκωση, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 45,1% το 2027, από 48,9% το 2026.

Η διαφορά στις προβλέψεις για το χρέος αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων για το ονομαστικό ΑΕΠ, η οποία περιλαμβάνεται στις εκτιμήσεις της Επιτροπής αλλά δεν έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό προσχέδιο προϋπολογισμού. Η αναθεώρηση αυτή επηρεάζει τους δημοσιονομικούς δείκτες μέσω της αύξησης του παρονομαστή.

Το βασικό σημείο προβληματισμού της Επιτροπής αφορά την πορεία των καθαρών δαπανών, του βασικού δείκτη που χρησιμοποιείται στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας.

Για το 2026, η αύξηση των καθαρών δαπανών της Κύπρου εκτιμάται στο 8,2%, έναντι ανώτατου ορίου 5%. Η απόκλιση αντιστοιχεί σε 1,1% του ΑΕΠ. Για το 2027, η ετήσια αύξηση υποχωρεί στο 4%, εντός του ορίου 5,4% που έχει συστήσει το Συμβούλιο.

Επιδοτήσεις και δημοσιονομικός χώρος

Η Επιτροπή αναφέρεται επίσης στα μέτρα που έλαβε η Κύπρος από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο του 2026, για τον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων εκτιμάται στο 0,2% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 0,1% για το 2027. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη παράτασή τους θα αυξήσει τις καθαρές δαπάνες και θα περιορίσει το δημοσιονομικό πλεόνασμα, εάν δεν υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζεται ότι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή ακρίβεια πρέπει να είναι προσωρινές και στοχευμένες, να προστατεύουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις και να διατηρούν τα κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας.