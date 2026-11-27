Στο Sovereign Outlook 2027, ο οίκος κατατάσσει την Κύπρο ανάμεσα στις χώρες με τις ισχυρότερες προοπτικές αποκλιμάκωσης του χρέους, μαζί με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος της Κύπρου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από το 60% του ΑΕΠ το 2024 και 52% το 2025 στο 51% το 2026, για να περιοριστεί περαιτέρω στο 46% το 2027, στο 42% το 2028 και μόλις στο 34% έως το 2031.

Ο οίκος εκτιμά ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα της χώρας θα επιβραδυνθεί το 2026 στο 2,3% του ΑΕΠ από 3,6% το 2025 ενώ για το 2027 αναμένει να αυξηθεί στο 2,6%. Για το 2028, το πλεόνασμα θα μειωθεί στο 2,1%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου ενώ το 2031 στο 1,2%.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ο οίκος προβλέπει ρυθμό 3% το 2026 και το 2027 που είναι βελτιωμένος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις εκτιμήσεις Μαΐου 2026. Για το 2028 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 3,1%.

Παράλληλα, η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική της πορεία, από 4,8% το 2024 και 4,4% το 2025, σε 4,3% το 2026 και το 2027 ενώ για το 2028 στο 4,2%.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, ο οίκος αναμένει να αυξηθεί φέτος στο 4,1% από 0,8% το 2025, πιο ψηλά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από τις εκτιμήσεις Μαΐου 2026. Για το 2027, αναμένει αποκλιμάκωσή του στο 3% και για το 2028 περαιτέρω στο 2,5%.

Ο οίκος Scope, διατηρεί την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στη βαθμίδα Α με σταθερές προοπτικές.