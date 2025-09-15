Φουντώνει αντί να σβήνει η «φωτιά» για την ΑΤΑ που πυροδότησε η ανακοίνωση της πολιτικής θέσης της κυβέρνησης, με τις συντεχνίες και τις εργοδοτικές οργανώσεις να προσέρχονται στις νέες χωριστές συναντήσεις με τον Υπουργό Εργασίας σήμερα και αύριο, εμμένοντας στις θέσεις τους και μη υπαναχωρώντας στις διεκδικήσεις τους.

Οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα έχουν στις 9πμ σήμερα συνάντηση με τον υπουργό, ενώ η συνάντηση με τις συντεχνίες ορίστηκε για αύριο Τρίτη στις 930πμ

Σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Κυριακής από τους εργοδοτικούς συνδέσμους ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, αναφέρθηκε ότι η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό, υπογραμμίζοντας ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.

Ξέρουν τις θέσεις μας

Την ίδια προσήλωση στις δικές τους θέσεις, τονίζουν από πλευράς τους και οι συντεχνίες.

Όπως δήλωσε στον «Π», ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, «οι θέσεις μας είναι γνωστές. Μίλησαν και οι εργαζόμενοι την Πέμπτη». «Πάμε αύριο να ακούσουμε αν υπάρχει περιεχόμενο στις επικεφαλίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς της η γγ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους επεσήμανε στον «Π» ότι «αναμένουμε να ακούσουμε από τον υπουργό τί εννοεί με την κάθε παράμετρο του πλαισίου που ανακοίνωσε».

«Όλο αυτό το διάστημα ανακοινώσαμε το όριο στο οποίο μπορούμε να επεκταθούμε», τόνισε υπογραμμίζοντας ότι «για μας ΑΤΑ σημαίνει ΑΤΑ στη φιλοσοφία της και ΑΤΑ για όλους».

Πως βλέπουν το θέμα τα κόμματα

Η πολιτική θέση της κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση, εάν χρειαστεί, της καθολικής επέκτασης της ΑΤΑ για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων έφερε ποικίλες αντιδράσεις στα κόμματα.

Εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, με δηλώσεις τους στον «Π», υπέδειξαν ότι οι διεκδικήσεις εργαζομένων είναι καλύτερα να προκύπτουν μέσα από το αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων που λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 επισημαίνοντας όταν έρθει συγκεκριμένη ρύθμιση ενώπιόν τoυς θα τη μελετήσουν.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής, πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, εξέφρασε τη θέση ότι η επίθεση στη «φορολογική αδικία» είναι η καλύτερη άμυνα για την ακρίβεια, προχωρώντας σε τρεις εισηγήσεις:

1. . Γενναία φορολογική ελάφρυνση των εργαζομένων, με βάση το οικογενειακό εισόδημα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας.

2. Συμπληρωματικά μέτρα κοινωνικής στήριξης για τις περίπου 65 χιλιάδες συμπολίτες μας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ώστε κανένας να μη μένει πίσω.

3. Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ώστε να μην αναγκάζονται να μετακυλούν αυξημένα κόστη σε προϊόντα και υπηρεσίες, ανατροφοδοτώντας τον πληθωρισμό.

Στάση εργασίας και ετοιμότητα για κλιμάκωση

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα παρέλυσε για τρεις ώρες λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας για την ΑΤΑ ενώ οι συντεχνίες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για κλιμάκωση των μέτρων εάν δεν εξευρεθεί λύση.

Προσοχή στις αποφάσεις

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου, στην ενδιάμεση έκθεσή του για το 2025, συνέστησε προσοχή στις όποιες αποφάσεις ληφθούν για την ΑΤΑ.

Πέρα από το γεγονός ότι οι ρυθμοί αύξησης στις δαπάνες είναι υψηλότεροι των αντίστοιχων ρυθμών του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, τόνισε, είναι επίσης υψηλότεροι από τον εκτιμώμενο ρυθμό αύξησης των εσόδων, από το 2026 και μετά.

«Πέρα, όμως, από τα πιο πάνω δεδομένα, επαναλαμβάνουμε πως επιπλέον αυξήσεις από τις προαναφερθείσες, συνεπάγονται αυτόματα και επιδείνωση της υπέρβασης δαπανών σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, συνιστάται προσοχή στις αποφάσεις που θα ληφθούν, τόσο για την ΑΤΑ, όσο και για προσλήψεις (αυτές που επηρεάζουν την αύξηση του κρατικού μισθολογίου), ιδίως αν ληφθεί υπόψη η αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου 2025», τόνισε.