Τα είπαν ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με Γιάννη Παναγιώτου για την ΑΤΑ- «Χλωμά» τα δεδομένα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», από τη σημερινή συνάντηση δεν προέκυψε κάτι επί της ουσίας αποτέλεσμα, με τις εργοδοτικές οργανώσεις να επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους όπως καταγράφηκαν στα πρόσφατα δύο κοινά ανακοινωθέντα τους.

Όπως έγραψε το πρωί ο «Π», σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το πρωί της Κυριακής από τους εργοδοτικούς συνδέσμους ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, αναφέρθηκε ότι η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό, υπογραμμίζοντας ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.

Ξέρουν τις θέσεις μας

Την ίδια προσήλωση στις δικές τους θέσεις, τονίζουν από πλευράς τους και οι συντεχνίες.

Όπως δήλωσε στον «Π», ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, «οι θέσεις μας είναι γνωστές. Μίλησαν και οι εργαζόμενοι την Πέμπτη». «Πάμε αύριο να ακούσουμε αν υπάρχει περιεχόμενο στις επικεφαλίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς της η γγ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους επεσήμανε στον «Π» ότι «αναμένουμε να ακούσουμε από τον υπουργό τί εννοεί με την κάθε παράμετρο του πλαισίου που ανακοίνωσε».

«Όλο αυτό το διάστημα ανακοινώσαμε το όριο στο οποίο μπορούμε να επεκταθούμε», τόνισε υπογραμμίζοντας ότι «για μας ΑΤΑ σημαίνει ΑΤΑ στη φιλοσοφία της και ΑΤΑ για όλους».