Τρέχουν για την αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού- Απανωτές συναντήσεις

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων για την αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, καθόρισε χθες η εννιαμελής τεχνική επιτροπή που συνήλθε για πρώτη φορά, με τις συντεχνίες να διεκδικούν την ωριαία απόδοσή του.

Στην Επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας που είναι ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Χαρίτου ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής, ο γενικός διευθυντής της ΑνΑΔ και ο διευθυντής του τμήματος εργασιακών σχέσεων, συμμετέχουν 3 εκπρόσωποι των συντεχνιών και 3 των εργοδοτικών οργανώσεων.

Όπως πληροφορείται ο «Π», η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ενώ έχουν καθοριστεί συναντήσεις για τις 2 Δεκεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου ενώ εάν χρειαστεί θα γίνει και συνάντηση στις 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου αναμένεται να κατατεθούν οι εισηγήσεις των μελών ενώ θα δοθούν εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας στοιχεία και δεδομένα για την ακρίβεια, τα επίπεδα απασχόλησης και την πορεία της οικονομίας.

Παράλληλα, μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για την αναθεώρηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και ακολούθως θα εκδοθεί το σχετικό διάταγμα

Τέλη Δεκεμβρίου το διάταγμα

Όπως δήλωσε πρόσφατα στη Βουλή, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί το διάταγμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για το 2026. Εφόσον η πορεία της οικονομίας είναι θετική, αναμένεται ότι από αυτή πρέπει να επωφεληθούν και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι, τόνισε.

Σημείωσε ότι για τη βελτίωση του εθνικού κατώτατου μισθού, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του εθνικού διατάγματος σε δύο φάσεις, τώρα τον Δεκέμβριο για να τεθεί σε ισχύ το 2026 και τον Δεκέμβριο του 2027 για να τεθεί σε ισχύ από τον 1/2028. «Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί και θα βελτιωθεί ουσιαστικά δύο φορές», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση Βουλευτών για τυχόν αύξηση στο κατώτατο μισθό, πέραν της ΑΤΑ, ο Υπουργός είπε ότι «η ΑΤΑ δεν είναι η αύξηση, είναι το κάτι τις παραπάνω. Ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμοστεί με βάση κριτήρια και σημεία αναφοράς», είπε, σημειώνοντας ότι η διασύνδεση με την ΑΤΑ απλώς δίνει ακόμα πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού, είπε ότι είχε δηλώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023 ότι για τη διαδικασία επόμενης αναπροσαρμογής του διατάγματος «θα λαμβάναμε υπόψη και την αναγκαιότητα για καλύτερη ρύθμιση σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον τρόπο καταβολής του εθνικού κατώτατου μισθού, ώστε να υπολογίζεται με πιο ορθολογικό σκεπτικό».

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρόσφατης συμφωνίας που υπογράφηκε, η ΑΤΑ διασυνδέεται με την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού που πραγματοποιείται ανά διετία, μέσω της ενσωμάτωσης του ποσού που αντιστοιχεί στο εκάστοτε Τιμαριθμικό Επίδομα των δυο προηγούμενων ετών στο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα.

Στα €1000 ο κατώτατος

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό (ΕΚΜ) στα €1000 από τα €940, μετά από συνεχή εξάμηνη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ενώ ο μισθός πρόσληψης αυξήθηκε από τα €885 στα €900.

Από την απόφαση απουσίαζε η ρύθμιση της ωριαίας απόδοσης του ΕΚΜ.

Οι προτεραιότητες για το συνδικαλιστικό κίνημα αποτελούν η ενίσχυση του κατώτατου μισθού σε συνάρτηση με την ωριαία απόδοση, όπως επεσήμανε στην τελευταία έκδοση «Εργατική Φωνή» ο Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικών Μελετών ΣΕΚ, Γιώργος Πυρίσιης.

«Οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ευημερία δεν είναι ανάπτυξη αλλά στρέβλωση. Δυστυχώς, στην Κύπρο παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία ανάπτυξη εντούτοις υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις με την άνοδο του κόστους διαβίωσης να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι», τόνισε.

Οδηγία ΕΕ και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων

Όπως τόνισε σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η ΟΕΒ, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ «τα Κράτη Μέλη χρησιμοποιούν ενδεικτικές τιμές αναφοράς για την εκτίμηση της επάρκειας των κατώτατων μισθών, όπως το 60% του ακαθάριστου διάμεσου μισθού και το 50% του ακαθάριστου μέσου μισθού».

Διευκρινίστηκε ότι η Οδηγία σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στις χώρες μέλη να καθορίσουν τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό στα πιο πάνω ποσοστά.

Σύμφωνα με στοιχεία ημερομηνίας 30/10/2025 που δημοσιεύονται στην επίσημη Ιστοσελίδα WAGE-UP.ETUC.ORG της ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστών Οργανώσεων) η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχουν Εθνικό Κατώτατο Μισθό πολύ χαμηλότερο του 60% του αντίστοιχου εθνικού διάμεσου και πολύ χαμηλότερο από το 50% του εθνικού μέσου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν 13ο ή και 14ο μισθό όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η ΟΕΒ, ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου μισθού, το ύψος του Εθνικού Κατώτατου Μισθού είναι:

στην Εσθονία 42%,

στην Τσεχία 45%,

στην Λετονία 46%,

στην Κροατία 47%,

στην Ολλανδία 48%,

στην Λιθουανία και την Ελλάδα (με 14 μισθούς) 49%,

σε Βέλγιο – Ουγγαρία – Ιρλανδία 50%,

σε Γερμανία – Βουλγαρία – Σλοβακία 51%,

σε Κύπρο και Ισπανία 53%,

στο Λουξεμβούργο 54%.

στη Μάλτα 55%

στη Ρουμανία 57%

σε Πολωνία και Πορτογαλία 59%

στη Σλοβενία 61%

στη Γαλλία 62%

Σε Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός.

Σε σχέση με τους μέσους μισθούς κάθε χώρας, η εικόνα είναι ανάλογη.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ξεκαθάρισε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συμβάλει στην ορθολογική ρύθμιση του ύψους του εθνικού κατώτατου μισθού με αντικειμενικά κριτήρια που θα διασφαλίζουν όχι μόνο την επάρκεια του αλλά και θα προστατεύουν την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.