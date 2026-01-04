Νέο πλαίσιο αποτίμησης τραπεζών σε κρίση

Σε μια περίοδο που οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί της Ευρώπης εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πρόσφατα ένα νέο, εκσυγχρονισμένο πλαίσιο προσδοκιών για την αποτίμηση των τραπεζών σε περιπτώσεις κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική SRM Vision 2028, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας των τραπεζών σε περίπτωση πιθανής αφερεγγυότητας, μέσα από συστηματικότερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη προσέγγιση στην αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού τους...

