Διεθνείς αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ – Ποιοι στάθηκαν στο πλευρό του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νέο πλαίσιο αποτίμησης τραπεζών σε κρίση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Ενίσχυση της ετοιμότητας των τραπεζών σε περίπτωση πιθανής αφερεγγυότητας

Σε μια περίοδο που οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί της Ευρώπης εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε πρόσφατα ένα νέο, εκσυγχρονισμένο πλαίσιο προσδοκιών για την αποτίμηση των τραπεζών σε περιπτώσεις κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία εντάσσεται στη στρατηγική SRM Vision 2028, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας των τραπεζών σε περίπτωση πιθανής αφερεγγυότητας, μέσα από συστηματικότερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη προσέγγιση στην αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού τους...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα