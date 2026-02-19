Συντεχνίες: Αναμένουν νομοσχέδιο για επάρκεια μισθών

Την κατάθεση του νομοσχεδίου που αφορά την οδηγία για την επάρκεια των μισθών σε συνάρτηση με τον καταρτισμό σχεδίου για επέκταση των συλλογικών συμβά­σεων, αναμένουν οι συντεχνίες, υποστηρίζοντας ότι εννέα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια επέκτασης συλλογικών συμβάσεων.

Όπως επεσήμανε στη χθεσινή έκδοση «Εργατική Φωνή» η ΣΕΚ, η καθυστέρηση στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επάρκεια των μισθών από την Κυπριακή Δημοκρατία δη­μιουργεί επιπλοκές και στο ζήτημα που αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.

«Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί κλειδί για σειρά πολιτικών οι οποίες επηρεάζουν τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ευημερία των εργαζομένων ενώ είναι άρρηκτα συνδεδε­μένη με την προώθηση των ταμείων προνοίας, πολιτική η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση», τονίζει.

Όπως αναφέρεται, ήδη, εννέα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης τα οποία βρίσκονται πολύ πιο κάτω του ορίου του 80% κάλυψης εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις όπως προνοεί η Οδηγία έχουν προχωρήσει και υποβάλει σχέδια δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Οι χώρες αυτές είναι η Λιθουανία (27% κάλυψη), η Λετονία (27% κά­λυψη), η Τσεχία (35% κάλυψη), η Εσθονία (19% κάλυψη), η Ιρλανδία (49% κάλυψη), η Ρουμανία (15% κάλυψη), η Ελλάδα (14.2% κάλυψη), η Πο­λωνία (13% κάλυψη) και η Σλοβακία (24% κά­λυψη).

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, εκτιμά η συντεχνία, η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στην περίπτωση της Κύπρου ανέρχεται περίπου στο 43%. «Πότε αναμένεται να καταθέσει το σχέ­διο δράσης της η κυβέρνηση; Οι πιο πάνω χώρες μέσα από πολυσέλιδα έγγραφα έχουν δώσει το στίγμα της πορείας που θέλουν να ακολουθή­σουν. Αυτό το στίγμα είναι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των απολαβών των εργαζομένων, της προώθησης των ποιοτικών όρων απασχόλη­σης, της κατάρτισης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Όλα αυτά περ­νούν μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων οι οποίες είναι επωφελείς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους σωστούς εργοδότες οι οποίοι σέβονται το εργατικό τους δυναμικό. Η κυβέρνηση της Κύπρου θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στη ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την επάρ­κεια των μισθών και το οποίο διασυνδέεται άμε­σα με την επέκταση των συλλογικών συμβάσε­ων», υπογραμμίζει.

Η ΣΕΚ ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου 2023 έχει καταθέσει υπόμνημα με προτάσεις πολιτικής για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων θέτοντας ως προμετωπίδα των διεκδικήσεων της την πο­λιτική «καμία δημόσια σύμβαση σε επιχείρηση που παραβιάζει ή και που δεν εφαρμόζει συλλο­γική σύμβαση».

«Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του και ας πράξει το αυτονόητο, με σε­βασμό στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επι­χειρήσεων και στην αναβάθμιση της ευημερίας των εργαζομένων. Η προχθεσινή σύσταση της επιτροπής για τον σχεδιασμό της στρατηγικής επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την ερχόμενη Παρασκευή, θα πρέπει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία χωρίς άλλη χρονοτριβή», επισημαίνει.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο την Τετάρτη

Σημειώνεται ότι για τα ανοιχτά εργασιακά θέματα , οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, συνάντηση που ζήτησαν δύο φορές με επιστολές τους.

Οι συνέχειες κάκισαν πρόσφατα τη στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας να τις αγνοεί.

Οι συντεχνίες ζητούσαν εδώ και καιρό τη διευθέτηση συνάντησης με τον πρόεδρο, απαιτώντας αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και ρυθμίσεις σε άλλα εργασιακά θέματα.

Στο υπόμνημα τεσσάρων βασικών αιτημάτων που απέστειλαν στον Νίκο Χριστοδουλίδη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τον εθνικό κατώτατο μισθό, τις συλλογικές συμβάσεις, την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και την εφαρμογή του συστήματος «Εργάνη 2».