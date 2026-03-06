Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Societe Generale, η ΕΤΥΚ κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 2023 – 2027.

Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΕΤΥΚ, η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις που ενισχύουν τη σταθερότητα, διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και δημιουργούν σύγχρονες προοπτικές για το εργασιακό τους μέλλον.

Ιδιαίτερη σημασία, τονίζεται, έχει η θεσμοθέτηση τετραήμερης εβδομάδας εργασίας, «μια ρύθμιση πρωτοποριακή για τον τραπεζικό χώρο της Κύπρου».

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, πρόκειται για σύγχρονο θεσμό που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των συναδέλφων, ενισχύει την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δημιουργεί πρότυπο για ολόκληρο τον κλάδο και ανοίγει τον δρόμο και για άλλους οργανισμούς

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συνάδελφοι θα εργάζονται εκ περιτροπής τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, με βάση το υφιστάμενο ημερήσιο ωράριο εργασίας, ενώ η Τράπεζα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της κανονικά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Πέραν της τετραήμερης εργασίας, η συμφωνία περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν:

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού €1,500 σε όλους τους εργαζομένους με την υπογραφή της Σύμβασης

Αύξηση των ημερών αδείας για όλους τους συναδέλφους κατά τρεις μέρες

Αύξηση των ποσών των συμβατικών δανείων

Τροποποίηση / βελτίωση των μισθολογικών κλιμάκων

Η ΕΤΥΚ χαιρετίζει την θετική και εποικοδομητική στάση που επέδειξαν ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας, Khalil Letayf, ο Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος Nadim Abawat και οι συνεργάτες τους.

Η ΕΤΥΚ καλεί τους εργαζομένους για ενημέρωση και έγκριση της συμφωνίας, σε γενική συνέλευση στις 10 Μαρτίου.